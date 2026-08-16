Karol Bagh News : दिल्ली मास्टर प्लान 2047 करोल बाग और आसपास के इलाकों के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। मास्टर प्लान के तहत यहां कई तरह के बदलाव और काम किए जाएंगे, जिससे लोगों को जाम सहित कई बड़ी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा।

दिल्ली के करोल बाग में रहने वालों को जल्द ही ट्रैफिक जाम और लटकते तारों के जंजाल से राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल, यहां जाम के साथ सड़कों की खराब परिस्थितियों व बाजारों में लटकते तारों के चलते अक्सर लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब यहां कई बदलाव किए जाएंगे। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के मद्देनजर करोल बाग को बी-जोन में परिभाषित किया गया है।

करोल बाग और इसके आसपास के क्षेत्रों को व्यवस्थित, जाम-मुक्त और आधुनिक बनाने के लिए कई बड़े बदलाव तय किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, इसमें पैदल मार्गों में सुधार किया जाएगा। साथ ही हरित क्षेत्र विकसित कर साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे। नागरिकों की सुविधाओं के लिए करोल बाग को स्मार्ट उपनगर के रूप में और भी बेहतर तरीके से विकसित किया जाएगा।

कई जोन में दिल्ली को किया गया विभाजित सूत्रों के अनुसार दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के मद्देनजर दिल्ली के कुल 17 जोन को विभाजित कर कई नाम दिए गए हैं। इसके तहत बी-जोन में सिटी एक्सटेंशन के तहत करोल बाग शामिल किया गया है। सभी 17 जोन में बाहरी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के गांवों व अन्य इलाकों को ए,बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जे, के-1, के-2, एल, एन, ओ, पी-1 व पी-2 में परिभाषित किया गया है।

ये काम किए जाएंगे ● यातायात और सिग्नल-फ्री मार्ग बनेगा : देशबंधु गुप्ता रोड (डीबीजी रोड) और अजमेरी गेट से करोल बाग व आनंद पर्वत तक के मार्ग को सिग्नल-फ्री बनाने के लिए फ्लाईओवर के विस्तार की योजना है, जिससे करोल बाग आने-जाने वाले लाखों लोगों को हर दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी।

● पैदल यात्रियों के लिए शुरू होगा प्रोजेक्ट : यूटीटीआईपीईसी (एकीकृत यातायात और परिवहन अवसंरचना (योजना एवं अभियांत्रिकी) केंद्र) के तहत करोल बाग के अजमल खान रोड और पूसा रोड जंक्शन पर वन-वे लूप सिस्टम, टेबल-टॉप क्रॉसिंग और बेहतर सिग्नल व्यवस्था लागू की जाएगी। जिससे करोल बाग की मुख्य सड़कों पर जाम न लगे।