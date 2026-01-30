कड़कड़डूमा में बनेगा पूर्वी दिल्ली का 'मिनी सचिवालय', एक ही छत के नीचे होंगे सारे सरकारी काम

संक्षेप: कड़कड़डूमा स्थित एमसीडी की 12 मंजिला इमारत को पूर्वी दिल्ली के मिनी सचिवालय में बदला जा रहा है, जहां डीएम और राजस्व विभाग सहित सभी बड़े दफ्तर शिफ्ट होने से जनता को भागदौड़ से राहत मिलेगी।

अगर आप पूर्वी दिल्ली में रहते हैं और सरकारी कामों के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर काटकर थक चुके हैं, तो यह खबर आपको राहत देने वाली है। कड़कड़डूमा में खाली पड़ी 12 मंजिला इमारत अब पूर्वी दिल्ली जिले का 'मिनी सचिवालय' बनने जा रही है।

12 मंजिला इमारत में शिफ्ट होंगे सभी बड़े दफ्तर कड़कड़डूमा कोर्ट के पास स्थित एमसीडी का ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जिसे मूल रूप से पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय के रूप में बनाया गया था, अब पूर्वी दिल्ली जिले का प्रशासनिक केंद्र बनेगा। इस एक ही जगह पर डीएम, राजस्व अधिकारी और अन्य नागरिक सेवाओं के दफ्तर मौजूद होंगे, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली के सभी 13 नए जिलों में ऐसे एकीकृत प्रशासनिक हब बनाने की योजना है ताकि सरकारी सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान हो सके।

मेट्रो के पास, 200+ गाड़ियों की पार्किंग यह इमारत सिर्फ ऊंची ही नहीं, बल्कि सुविधाओं से भी लैस है। यह पूरी तरह से वातानुकूलित है। यहां 216 वाहनों के लिए पार्किंग की जगह है और यह मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल करीब है, जिससे लोगों का यहां पहुंचना आसान होगा। यह कॉम्प्लेक्स 7,132 वर्ग मीटर में फैला है और इसमें तीन ब्लॉक हैं।

क्यों लिया गया यह फैसला? साल 2022 में दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एक होने के बाद से यह इमारत खाली पड़ी थी और इसका कोई स्पष्ट उपयोग नहीं हो पा रहा था। एमसीडी अधिकारियों का कहना है कि इस इमारत के रखरखाव पर भारी खर्च हो रहा था। इसे दिल्ली सरकार को सौंपने या लीज पर देने से एमसीडी को राजस्व मिलेगा और रखरखाव का खर्च बचेगा।