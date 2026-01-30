Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newskarkardooma east delhi mini secretariat mcd building district offices shifting
कड़कड़डूमा में बनेगा पूर्वी दिल्ली का 'मिनी सचिवालय', एक ही छत के नीचे होंगे सारे सरकारी काम

कड़कड़डूमा में बनेगा पूर्वी दिल्ली का 'मिनी सचिवालय', एक ही छत के नीचे होंगे सारे सरकारी काम

संक्षेप:

कड़कड़डूमा स्थित एमसीडी की 12 मंजिला इमारत को पूर्वी दिल्ली के मिनी सचिवालय में बदला जा रहा है, जहां डीएम और राजस्व विभाग सहित सभी बड़े दफ्तर शिफ्ट होने से जनता को भागदौड़ से राहत मिलेगी।

Jan 30, 2026 11:03 am ISTAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
share Share
Follow Us on

अगर आप पूर्वी दिल्ली में रहते हैं और सरकारी कामों के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर काटकर थक चुके हैं, तो यह खबर आपको राहत देने वाली है। कड़कड़डूमा में खाली पड़ी 12 मंजिला इमारत अब पूर्वी दिल्ली जिले का 'मिनी सचिवालय' बनने जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

12 मंजिला इमारत में शिफ्ट होंगे सभी बड़े दफ्तर

कड़कड़डूमा कोर्ट के पास स्थित एमसीडी का ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जिसे मूल रूप से पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय के रूप में बनाया गया था, अब पूर्वी दिल्ली जिले का प्रशासनिक केंद्र बनेगा। इस एक ही जगह पर डीएम, राजस्व अधिकारी और अन्य नागरिक सेवाओं के दफ्तर मौजूद होंगे, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली के सभी 13 नए जिलों में ऐसे एकीकृत प्रशासनिक हब बनाने की योजना है ताकि सरकारी सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान हो सके।

मेट्रो के पास, 200+ गाड़ियों की पार्किंग

यह इमारत सिर्फ ऊंची ही नहीं, बल्कि सुविधाओं से भी लैस है। यह पूरी तरह से वातानुकूलित है। यहां 216 वाहनों के लिए पार्किंग की जगह है और यह मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल करीब है, जिससे लोगों का यहां पहुंचना आसान होगा। यह कॉम्प्लेक्स 7,132 वर्ग मीटर में फैला है और इसमें तीन ब्लॉक हैं।

MCD Office complex near Karkardooma court

क्यों लिया गया यह फैसला?

साल 2022 में दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एक होने के बाद से यह इमारत खाली पड़ी थी और इसका कोई स्पष्ट उपयोग नहीं हो पा रहा था। एमसीडी अधिकारियों का कहना है कि इस इमारत के रखरखाव पर भारी खर्च हो रहा था। इसे दिल्ली सरकार को सौंपने या लीज पर देने से एमसीडी को राजस्व मिलेगा और रखरखाव का खर्च बचेगा।

सीएम और मेयर की मीटिंग के बाद लगेगी अंतिम मुहर

इस प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देने के लिए एमसीडी मेयर राजा इकबाल सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच जल्द ही एक बैठक होने की संभावना है। इसके अलावा, मंडावली, उत्तर जिला, कंझावला और द्वारका सेक्टर-10 में भी इसी तरह के मिनी सचिवालय बनाने का काम पीडब्ल्यूडी को सौंपा गया है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।