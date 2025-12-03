मृतका की डायरी बनी सबूत, सास-ससुर आरोपों से बरी; पति पर अभी भी हत्या का आरोप

संक्षेप: कड़कड़डूमा कोर्ट ने शकरपुर दोहरे हत्याकांड मामले में मृतका की निजी डायरी को अहम साक्ष्य मानते हुए पति, सास-ससुर और देवर-देवरानी को दहेज उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया है।

कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2024 में शकरपुर इलाके में दोहरे हत्याकांड मामले में मृतका की निजी डायरी को अहम साक्ष्य मानते हुए पति, सास-ससुर और देवर-देवरानी को दहेज उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आकाश जैन की अदालत ने पत्नी और साले की हत्या के मामले में पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप तय करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला मृतका और उसके भाई रुद्र प्रताप सिंह की हत्या से संबंधित है, जिसमें पति समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया गया था।

डायरी में लिखती थी निजी विचार और घरेलू खर्च आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अमित ढाका ने अदालत को बताया कि डायरी में दर्ज बातें मृतक के परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों से मेल नहीं खाती हैं। वह डायरी में अपने निजी विचार, गृहस्थी से जुड़ी बातें, घरेलू खर्च, पति के व्यवहार और तनावों के बारे में लिखती थी। डायरी में दहेज की मांग या किसी भी तरह की प्रताड़ना का कोई जिक्र नहीं मिला है। अदालत ने इसे महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में ससुराल पक्ष के सदस्यों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला आगे बढ़ाने का आधार नहीं बनता। हालांकि, पति श्रियांश के मामले में अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ हत्या के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।