मृतका की डायरी बनी सबूत, सास-ससुर आरोपों से बरी; पति पर अभी भी हत्या का आरोप
कड़कड़डूमा कोर्ट ने शकरपुर दोहरे हत्याकांड मामले में मृतका की निजी डायरी को अहम साक्ष्य मानते हुए पति, सास-ससुर और देवर-देवरानी को दहेज उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया है।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2024 में शकरपुर इलाके में दोहरे हत्याकांड मामले में मृतका की निजी डायरी को अहम साक्ष्य मानते हुए पति, सास-ससुर और देवर-देवरानी को दहेज उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया है।
हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आकाश जैन की अदालत ने पत्नी और साले की हत्या के मामले में पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप तय करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला मृतका और उसके भाई रुद्र प्रताप सिंह की हत्या से संबंधित है, जिसमें पति समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया गया था।
डायरी में लिखती थी निजी विचार और घरेलू खर्च
आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अमित ढाका ने अदालत को बताया कि डायरी में दर्ज बातें मृतक के परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों से मेल नहीं खाती हैं। वह डायरी में अपने निजी विचार, गृहस्थी से जुड़ी बातें, घरेलू खर्च, पति के व्यवहार और तनावों के बारे में लिखती थी। डायरी में दहेज की मांग या किसी भी तरह की प्रताड़ना का कोई जिक्र नहीं मिला है। अदालत ने इसे महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में ससुराल पक्ष के सदस्यों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला आगे बढ़ाने का आधार नहीं बनता। हालांकि, पति श्रियांश के मामले में अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ हत्या के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।
अस्थिर मानसिक स्थिति की दलील खारिज
जांच के दौरान पति श्रियांश ने कथित रूप से यह स्वीकार किया था कि उसने गुस्से में पत्नी और उसके भाई रुद्र प्रताप सिंह की बेल्ट से गला घोंटकर और पेंचकस से हमला कर हत्या कर दी थी। यह भी दलील दी थी कि घटना अचानक हुए झगड़े का परिणाम थी। उस समय वह मानसिक रूप से अस्थिर था और उसका इहबास अस्पताल में इलाज भी चल रहा था। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को आरोप तय करने के शुरुआती चरण पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि मानसिक स्थिति से जुड़ा मुद्दा ट्रायल के दौरान ही परखा जा सकता है।