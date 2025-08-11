Karawal Nagar triple murder case new revelation accused had tried to commit suicide after killing wife and daughters पत्नी-बेटियों को मार आरोपी ने की थी सुसाइड की कोशिश, करावल नगर ट्रिपल मर्डर केस में नया खुलासा, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsKarawal Nagar triple murder case new revelation accused had tried to commit suicide after killing wife and daughters

पत्नी-बेटियों को मार आरोपी ने की थी सुसाइड की कोशिश, करावल नगर ट्रिपल मर्डर केस में नया खुलासा

दिल्ली के करावल नगर में पत्नी व दो मासूम बच्चियों की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी प्रदीप कश्यप ने बताया है कि परिवार की हत्या के बाद वह खुद भी आत्महत्या करना चाहता था।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 09:51 AM
share Share
Follow Us on
पत्नी-बेटियों को मार आरोपी ने की थी सुसाइड की कोशिश, करावल नगर ट्रिपल मर्डर केस में नया खुलासा

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल नगर में पत्नी व दो मासूम बच्चियों की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी प्रदीप कश्यप ने बताया है कि परिवार की हत्या के बाद वह खुद भी आत्महत्या करना चाहता था। आरोपी ने बताया कि इसके लिए उसने धारदार हथियार से अपने हाथ की नस काटने का प्रयास किया था, लेकिन वह इसके लिए हिम्मत नहीं जुटा सका। आरोपी बाद में पुलिस से बचने के लिए फरार हो गया।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, प्रदीप के हाथ में हथेली के पास कट का निशान मिला है। वहीं, मृतकों जयश्री और दोनों बच्चियों के गले पर निशान मिले हैं। पुलिस ने रविवार दोपहर बाद जयश्री और दोनों बच्चियों के शव पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए। परिजन शव लेकर बुलंदशहर स्थित डिबाई के औरंगाबाद गांव के लिए रवाना हो गए। देर शाम को शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

जुए व शराब की लत के चलते झगड़े का आरोप : जयश्री के भाई चंद्रभान का आरोप है कि उसके जीजा प्रदीप कश्यप को जुआ खेलने के अलावा शराब पीने की लत थी। इसके चलते उस पर भारी कर्जा था। जयश्री जब उसे रोकती या विरोध करती तो उसका झगड़ा होता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ में प्रदीप ने बताया है कि शादी के बाद से ही उसे पत्नी के चरित्र पर शक था।

इसको लेकर दोनों के बीच विवाद भी होता था। रक्षा बंधन वाले दिन जयश्री को अपने मायके जाना था। वह प्रदीप से बुलंदशहर ले जाने की बात कर रही थी। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और उसने पहले पत्नी व बाद में दोनों बच्चियों की हत्या कर दी। बाद में उसने खुद भी जान देने की कोशिश की थी।