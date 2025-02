Karawal Nagar Election Result 2025 LIVE: कपिल मिश्रा ने बनाई शुरुआती बढ़त, दूसरे नंबर पर कौन?

Karawal Nagar Chunav Parinam 2025 Live: करावल नगर में मुकाबला आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के बीच है। आम आदमी पार्टी ने यहां पर मनोज त्यागी को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से पीके मिश्रा और भाजपा की तरफ से कपिल मिश्रा मैदान में हैं। पिछले चुनाव में भाजपा ने यहां पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार भाजपा ने अपने विजयी उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट की जगह कपिल मिश्रा को मैदान में उतारा है। वैसे तो यह सीट ऐतिहासिक तौर पर भाजपा की ही रही है, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय बताया जा रहा है।



Karawal nagar Result Live 08:36 am: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अभी तक पोस्टल बैलट गिने जा रहे थे।



Karawal nagar Result Live 08:30 am: दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं। करावल नगर से कपिल मिश्रा ने पोस्टल बैलट में शुरुआती बढ़त बना ली है।



Karawal nagar Result Live 08:15 am: दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझान कुछ ही देर में आने शुरू हो चुके हैं। कुछ ही देर में पता चलेगा करावल नगर सीट का हाल।



Karawal nagar Result Live 08:00 am: दिल्ली विधानसभा के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलट गिने जा रहे हैं।