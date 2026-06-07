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CM रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, करावल नगर को 138 करोड़ रुपए की सीवर विकास योजना की सौगात

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, वार्ता
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करावल नगर में 130 करोड़ रुपए सीवर विकास योजना का ऐलान किया है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है।

CM रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, करावल नगर को 138 करोड़ रुपए की सीवर विकास योजना की सौगात

दिल्ली सरकार ने रविवार को करावल नगर विधानसभा को 138 करोड़ रुपए की सीवर विकास योजना की सौगात दी। रविवार को करावल नगर विधानसभा में दिल्ली भाजपा ने जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है की आज हमने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ जहां करावल नगर को 138 करोड़ रूपए की सीवर विकास योजना दी है तो वहीं सोनिया विहार से वजीराबाद तक हमने यमुना जल को भी लगभग साफ कर दिया है।

वहीं सीएम गुप्ता ने कहा कि करावल नगर क्षेत्र लंबे समय से जल निकासी, सीवर व्यवस्था, साफ पानी की सप्वाई और आधारभूत ढांचे से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा था। दिल्ली सरकार इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और आज का शिलान्यास उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य केवल घोषणाएं करना नहीं बल्कि धरातल पर परिणाम देना है। इसी सोच के साथ करावल नगर क्षेत्र में सीवर नेटवर्क के विस्तार, जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री विकास निधि, विधायक निधि और यमुना पार विकास बोर्ड के माध्यम से क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति दी गई है।

इन इलाकों में तेजी से होगा काम

उन्होंने बताया कि क्षेत्र में 138 करोड़ रुपए की सीवर लाइन परियोजना जारी हो गई है। सोनिया विहार, मिलन गार्डन, चौहान पट्टी और सभापुर एक्सटेंशन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाने का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा पुरानी सप्लाई लाइनों को बदलने, पुराने सीवरों की मशीनों से सफाई कराने और पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए भी लगातार काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार जलापूर्ति और जलभराव जैसी समस्याओं के समाधान के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में 3 अटल कैंटीन की शुरुआत की जा चुकी है।इसके अलावा तीन आरोग्य मंदिर भी मंजूर किए गए हैं ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

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मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि करावल नगर और यमुनापार के विकास के लिए जरूरी हर सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभापुर एक्सटेंशन में गलियों के निर्माण, रामपाल चौक से शिव मंदिर तक सड़क और नाला निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत ढांचे को मजबूत करने के काम भी प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के उन क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है जो सालों तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे।

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सड़क के चौड़ीकरण पर भी काम करेगी सरकार

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सिग्नेचर ब्रिज से पुश्ता मार्ग तक सड़क के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण की दिशा में सरकार गंभीरता से काम करेगी। उन्होंने कहा कि संबंधित एजेंसियों और आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं के समन्वय से इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोनिया विहार क्षेत्र में यमुना तट के किनारे एक आधुनिक और आकर्षक रिवर फ्रंट विकसित करने की संभावनाओं पर भी सरकार विचार कर रही है। उनका मानना है कि यह परियोजना क्षेत्र के विकास और पर्यटन को नई दिशा दे सकती है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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