Kapil Sibal slams Arvind Kejriwal for attacking Congress asks him to stop bickering झगड़ा बंद करें और साथ मिलकर बड़ी लड़ाई लड़ें, अरविंद केजरीवाल से कपिल सिब्बल का आग्रह, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsKapil Sibal slams Arvind Kejriwal for attacking Congress asks him to stop bickering

झगड़ा बंद करें और साथ मिलकर बड़ी लड़ाई लड़ें, अरविंद केजरीवाल से कपिल सिब्बल का आग्रह

आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे सभी बड़े नेता को झूठे मामले बनाकर जेल भेज दिया गया। जबकि, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के किसी बड़े नेता को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केजरीवाल से कांग्रेस से लड़ाई बंद करने का आग्रह किया है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीThu, 28 Aug 2025 08:20 PM
share Share
Follow Us on
झगड़ा बंद करें और साथ मिलकर बड़ी लड़ाई लड़ें, अरविंद केजरीवाल से कपिल सिब्बल का आग्रह

आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पार्टी के विधायकों और पार्षदों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे सभी बड़े नेता को झूठे मामले बनाकर जेल भेज दिया गया, जबकि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के किसी बड़े नेता को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केजरीवाल से कांग्रेस से लड़ाई बंद करने का आग्रह किया है।

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने गुरुवार को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के गांधी परिवार पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। सिब्बल ने केजरीवाल से झगड़ा बंद करने और एक साथ मिलकर बड़ी लड़ाई लड़ने का आग्रह किया। सिब्बल ने केजरीवाल द्वारा कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बोलने के तुरंत बाद यह प्रतिक्रिया दी। केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया था। साथ ही सवाल किया कि नेशनल हेराल्ड मामले में इस सबसे पुरानी पार्टी के किसी बड़े नेता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।

अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए सिब्बल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "केजरीवाल जी, जब आपने कई राजनेताओं और अन्य लोगों पर आरोप लगाए और आपको अदालत में घसीटा गया तो आपने माफी मांगी थी! आज आपने नेशनल हेराल्ड मामले गांधी परिवार पर बेबुनियाद आरोप लगाए। ये झगड़ा बंद कीजिए। आइए, मिलकर बड़ी लड़ाई लड़ें!"

अरविंद केजरीवाल ने यह टिप्पणी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप विधायकों और पार्षदों से मुलाकात के दौरान की। केजरीवाल ने कहा कि हमें समझौते के प्रस्ताव मिलते रहते हैं। अब तो लोग भी देख रहे हैं कि कांग्रेस ने भाजपा के साथ समझौता कर लिया है। नेशनल हेराल्ड मामला एक खुला और स्पष्ट मामला है। लेकिन कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता जेल नहीं गया। हमारे पांच बड़े नेताओं को एक फर्जी मामले में जेल भेज दिया गया। केजरीवाल ने अपनी पार्टी के सदस्यों से कहा कि वे कभी समझौता न करें।

यूपीए-1 और 2 के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे कपिल सिब्बल ने मई 2022 में कांग्रेस छोड़ दी थी। वह समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए।