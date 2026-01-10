Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsKapil Sibal hits out at Centre said Na nal raha na jal raha bas desh jal raha
'ना नल रहा, ना जल रहा, बस देश जल रहा'; कपिल सिब्बल का BJP पर तीखा हमला, UPA को भी घेरा

'ना नल रहा, ना जल रहा, बस देश जल रहा'; कपिल सिब्बल का BJP पर तीखा हमला, UPA को भी घेरा

संक्षेप:

कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बढ़ते जल और वायु प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की। कहा कि पिछले 25 सालों में भाजपा ने 15 साल और यूपीए ने 10 साल शासन किया। तो क्या उन्होंने इन दो चीजों के बारे में सोचा?

Jan 10, 2026 03:54 pm ISTSubodh Kumar Mishra एएनआई, नई दिल्ली
कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पिछले 11 वर्षों के शासन और मुद्दों से निपटने के तरीके पर सवाल उठाए। बढ़ते जल और वायु प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की। कहा कि पिछले 25 सालों में भाजपा ने 15 साल और यूपीए ने 10 साल शासन किया। तो क्या उन्होंने इन दो चीजों के बारे में सोचा?

कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शनिवार को भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए पिछले 11 वर्षों के शासन और विभिन्न मुद्दों से निपटने के तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने बढ़ते जल और वायु प्रदूषण पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने देश की कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी प्रकाश डाला और कहा कि जहां भी देखो हत्याएं हो रही हैं। सिब्बल ने कहा कि 'हर घर नल से जल' योजना के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 5 सालों से चुप हैं। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि 'न नल रहे न जल रहा, बस देश जल रहा'।

‘इंदौर की हालत देखिए, मणिपुर जल गया’

कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंदौर में पानी की हालत देखिए। वे अरावली को नष्ट करना चाहते हैं, जहां से दिल्ली को स्वच्छ जल मिलता है। वे इसे नष्ट करके खनन को बढ़ावा देना चाहते हैं। पिछले 5 सालों में हमने 'हर घर में नल से पानी' की बात सुनी। उन्होंने एक बहुत बड़ी योजना चलाई। अगर नल नहीं है तो पानी तो वैसे भी नहीं है और देश जल रहा है। मणिपुर जल गया। जहां भी देखो, हत्याएं हो रही हैं।

‘अरावली को नष्ट करने की योजना’

सिब्बल ने आगे दावा किया कि केंद्र सरकार दिल्ली को स्वच्छ जल प्रदान करने वाली अरावली पर्वतमाला को नष्ट करने की योजना बना रही है और खनन को बढ़ावा भी दे रही है। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने इन गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए कोई नीति नहीं दिखाई है।

'हर इंसान को साफ हवा और साफ पानी चाहिए'

सिब्बल ने कहा कि सवाल उठता है कि हर इंसान को क्या चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं जो हवा सांस लूं वह साफ हो और जो पानी पीऊं वह भी साफ हो। ये दो चीजें हैं, जो इंसान को चाहिए। पिछले 25 सालों में भाजपा ने 15 साल और यूपीए ने 10 साल शासन किया। तो क्या उन्होंने इन दो चीजों के बारे में सोचा? दिल्ली में पिछले 11 सालों में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। उनकी नीति तो जीरो पलूशन की ही रही है।

‘प्रधानमंत्री चर्चों में जाते हैं और बजरंग दल के सदस्य हिंसा करते हैं’

सिब्बल ने सुरक्षा और सद्भाव सुनिश्चित करने में केंद्र सरकार की विफलता की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जहां चर्चों में जाकर लोगों का अभिवादन करते हैं, वहीं बजरंग दल के सदस्य हिंसा की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। उन्होंने पूछा कि एक तरफ प्रधानमंत्री चर्चों में जाकर लोगों का अभिवादन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल के लोग हिंसा करते हैं। ये तो उन्हीं के लोग हैं। आप किस तरह का भारत बना रहे हैं? सिब्बल ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। लेकिन, पिछले 15 वर्षों में विशेष रूप से 2014 के बाद से इन पर बहुत कम ध्यान दिया गया है।

‘चुनाव आयोग विपक्ष के खिलाफ है’

सत्ताधारी भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में प्राथमिकता मतदाता सूची की 'सफाई' है। सिब्बल ने चुनाव आयोग पर विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया।सिब्बल ने कहा कि दो और चीजें बेहद महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य। पिछले 15 वर्षों में खासकर 2014 के बाद के पिछले 11 वर्षों में इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कोई नई नीति नहीं लाई गई है, जिसे जमीनी स्तर पर लागू किया गया हो। अब इस देश में कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं? वोटों में बदलाव, मतदाता सूची में 'सफाई' लाना। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग विपक्ष के खिलाफ है।

Delhi News
