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कपिल सिब्बल का बड़ा कदम; प्रदर्शनकारियों को कानूनी मदद के लिए CJP को दिए 1 करोड़

By Krishna Bihari Singh
भाषा, नई दिल्ली
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चर्चित वकील कपिल सिब्बल ने प्रदर्शनकारियों को कानूनी मदद मुहैया कराने के लिए 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) की ओर से स्थापित कोष में एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की।

कपिल सिब्बल का बड़ा कदम; प्रदर्शनकारियों को कानूनी मदद के लिए CJP को दिए 1 करोड़
Kapil Sibal with CJP Saurav Das

दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने प्रदर्शनकारियों को कानूनी मदद मुहैया कराने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बनाए कोष में एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। कपिल सिब्बल ने कहा कि जहां छात्रों या प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया गया है वहां की सरकारों की ओर से दर्ज किए गए कानूनी मामलों पर नजर रखने के लिए हमने एक व्यवस्था बनाने का फैसला किया है ताकि हमारे वकील उनको कानूनी मदद मुहैया कराई जा सके।

मदद के लिए सिस्टम बनाने का फैसला

कपिल सिब्बल ने कहा कि जहां भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए हैं (चाहे वह बिहार, असम, बंगाल या महाराष्ट्र हो) और जहां भी प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया गया है, वहां सरकारों की ओर से दर्ज किए गए कानूनी मामलों पर नजर रखने के लिए हमने एक सिस्टम बनाने का फैसला किया है ताकि हमारे वकील ऐसे लोगों को कानूनी मदद दे सकें।

दिए एक करोड़, वकीलों से भी अपील

कपिल सिब्बल ने कहा कि मैंने प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए बनाए गए कोष में एक करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी है। मैं देशभर के वकीलों से गुजारिश करता हूं कि वे इस कोष में आर्थिक मदद करते हुए प्रभावित प्रदर्शनकारियों की मदद करें। हमारे वकील कानून के कथित दुरुपयोग से प्रभावित लोगों के साथ खड़े हैं।

सिब्बल बोले- नहीं होना चाहिए केस

कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि हमने मांग की है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। यदि प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज किए गए हैं तो उनको वापस लिया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि CJP एक वेबसाइट भी बनाएगी जिसमें उन छात्रों की जानकारी होगी जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं। इस वेबसाइट के जरिए ऐसे वकील जुड़ सकेंगे जो प्रदर्शनकारियों की मदद करना चाहते हैं।

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CJP की डेडलाइन

गौरतलब है कि CJP ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामलों को वापस लेने की गारंटी वाले वादे पर मंगलवार तक कोई बड़ा अपडेट नहीं देती है तो वह अपना आंदोलन फिर से शुरू करेगी। CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार के साथ बातचीत में सहमति बनी थी कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियां वापस ली जाएंगी। यही नहीं आगे भी किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई नया केस दर्ज नहीं किया जाएगा।

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विरोध प्रदर्शन की चेतावनी

CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि हम सरकार की ओर से लिखित समझौता साझा किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री समझौते का सम्मान करेंगे और सभी प्राथमिकी वापस ली जाएंगी। किसी प्रदर्शनकारी या आयोजक को परेशान नहीं किया जाएगा। यदि मंगलवार तक लिखित समझौता नहीं मिला और गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा नहीं किया गया तो कॉजपा फिर से विरोध प्रदर्शन करने के लिए विवश होना पड़ेगा।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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