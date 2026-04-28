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बापू जीवित होते तो लाठी लेकर दौड़ा देते; केजरीवाल के राजघाट जाने पर कपिल मिश्रा

Apr 28, 2026 02:14 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केजरीवाल ने हाई कोर्ट जज स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ ‘सत्याग्रह’ का ऐलान किया है। आज वे दल-बल के साथ राजघाट पहुंचे। केजरीवाल के इस कदम पर कपिल मिश्रा ने तीखा हमला बोला है। कहा- बापू जिंदा होते तो लाठी लेकर दौड़ा देते।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट जज स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ 'सत्याग्रह' का ऐलान कर चुके हैं। सोमवार को वो सोशल मीडिया के जरिए सामने आए और करीब 10 मिनट में अपनी बात कही। उन्होंने जज शर्मा पर पक्षपात होने का आरोप लगाया और कहा कि वे अंतरआत्मा की आवाज को सुनते हुए गांधीजी के सत्याग्रह की राह पर चलेंगे। मंगलवार को केजरीवाल आम आदमी पार्टी के डिप्टी लीडर मनीष सिसोदिया और अन्य नेताओं संग राजघाट पहुंचे और बापू का आशीर्वाद लिया। केजरीवाल के इस कदम पर दिल्ली सरकार में मंत्री और भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने तीखा हमला बोला है।

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दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल के सत्याग्रह को उन्होंने नाटक करार दिया। मिश्रा ने कहा, ‘अगर बापू ज़िंदा होते, तो आपको दिल्ली की सड़कों पर डंडा लेकर दौड़ाते। चोर और भ्रष्ट लोग भी अब सत्याग्रह का नाटक कर रहे हैं। आप पर शराब घोटाले का मामला है और आप बापू का नाम ले रहे हैं।’

भाजपा का आरोप- केजरीवाल की तानाशाही से पार्टी के अस्तित्व को खतरा

कपिल मिश्रा के बाद पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद श्वेत मलिक ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी के भीतर जो बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, उसे पार्टी में भारी टूट के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य कारण कथित आप में भ्रष्टाचार और पार्टी के भीतर संयोजक अरविंद केजरीवाल की तानाशाही के विरुद्ध असंतोष है।

उन्होंने बताया कि भाजपा में शामिल हुए आप के सात राज्यसभा सांसदों ने भी आप में फैले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अन्ना हजारे जैसे संत का विश्वास तोड़ा है और उनके भ्रष्टाचार विरोधी आदर्शों को त्याग दिया है।

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सिसोदिया ने भी जज शर्मा को पत्र लिखा

मंगलवार को इससे पहले दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी अरविंद केजरीवाल की तरह जज स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया है। सिसोदिया ने पत्र लिखकर अदालत को बताया कि वह और उनके वकील अब इस कोर्ट में पेश नहीं होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि पूरे सम्मान के साथ उनकी अंतरात्मा मौजूदा हालात में इस अदालत की कार्यवाही में शामिल होने की इजाजत नहीं देती।

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आप का सत्याग्रह

उन्होंने लिखा कि यह किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि उस भरोसे का सवाल है जिस पर पूरी न्याय व्यवस्था टिकी होती है कि हर नागरिक को न सिर्फ न्याय मिले, बल्कि न्याय होते हुए दिखे भी।

सिसोदिया ने साफ किया कि उनकी आस्था न्यायपालिका और संविधान में पूरी तरह कायम है, लेकिन जब मन में गंभीर सवाल खड़े हो जाएं, तो सिर्फ औपचारिक रूप से कार्यवाही में शामिल होना सही नहीं लगता। उन्होंने कहा कि ऐसे में उनके पास सत्याग्रह का रास्ता अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

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