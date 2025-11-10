दिल्ली दंगा मामले में कपिल मिश्रा को राहत, कोर्ट ने रद्द किया जांच का आदेश
संक्षेप: उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में कपिल मिश्रा को राष्ट्रीय राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मामले में कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल की गई पुनरीक्षण याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में कपिल मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल की गई पुनरीक्षण याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही अदालत ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें दिल्ली पुलिस को उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया गया था।
दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल की गई याचिकाओं में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे की कथित साजिश की जांच के लिए ट्रायल कोर्ट के निर्देश को चुनौती दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने दलील दी थी कि उसने दंगों की साजिश के मामले में कपिल मिश्रा की भूमिका की पहले ही जांच कर ली थी। पुलिस को कपिल मिश्रा के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है।
उक्त दलीलों पर गौर करते हुए विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की पारित आदेश को रद्द कर दिया। विशेष अदालत ने निचली अदालत को कानून के अनुसार शिकायत पर सुनवाई करने का निर्देश दिया है। अप्रैल 2025 में मजिस्ट्रेट अदालत ने दिल्ली पुलिस को 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के संबंध में कपिल मिश्रा एवं अन्य की भूमिका की आगे जांच करने का निर्देश दिया था।
मजिस्ट्रेट अदालत ने कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच के आदेश मोहम्मद इलियास की ओर से दाखिल एक शिकायत पर जारी किए थे। इसमें विशेष रूप से दंगों में कपिल मिश्रा की कथित संलिप्तता का संदेह जताया गया था। अपने लिखित बयान में पुलिस ने आरोप पत्र का भी हवाला दिया था। दिल्ली पुलिस का कहना था कि गहन छानबीन के बावजूद दंगों के संबंध में दर्ज 751 एफआईआर में से किसी में कपिल मिश्रा का नाम नहीं आया है।