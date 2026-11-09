दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के पीछे AAP की बड़ी साजिश, पंजाब के खेतों में लगाई आग; कपिल मिश्रा का बड़ा दावा
कपिल मिश्रा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से पंजाब में पराली जलाने की कुछ घटनाएं हो रही थी। लेकिन कल दीपावली के मौके पर इसमें बड़ी साजिश देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि इससे पहले औसतन 100-125 आग लगने की घटना हो रही थी।
अमित झा, नई दिल्ली: दीवाली के दिन पंजाब के अलग-अलग इलाकों में 1200 जगहों पर खेतों में आग लगने की घटनाएं हुई हैं। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री ने इसे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने की साजिश बताया है। उन्होंने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने खेतों में जानबूझकर आग लगाकर प्रदूषण फैलाने का काम किया है। उन्होंने बताया कि उनके पास कई लोगों के फोन आए जिसमें खेतों में आग लगाने की बात कही गई। उन्होंने कहा, इसके बाद हमने सैटेलाइट के आंकड़े चेक किए, और जो सच सामने आया, वो हैरान करने वाला था।
कपिल मिश्रा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से पंजाब में पराली जलाने की कुछ घटनाएं हो रही थी। लेकिन कल दीपावली के मौके पर इसमें बड़ी साजिश देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि इससे पहले औसतन 100-125 आग लगने की घटना हो रही थी। सैटेलाइट से मिले आंकड़े बताते हैं कि लगभग 1200 जगहों पर दीपावली के दिन आग खेतों में लगाई गई हैं। एक ही दिन में इतनी घटनाएं बताती है कि साजिश के तहत यह किया गया है ताकि दीपावली के त्योहार को बदनाम किया जा सके और प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके।
पंजाब सरकार से एफआईआर की मांग
कपिल मिश्रा ने कहा कि इनकी सच्चाई का पता लगाने के लिए पंजाब सरकार को खुद एफ़आईआर दर्ज करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट के आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से प्रदूषण बढ़ाने की साजिश रची गई है।
दिल्ली में प्रदूषण का क्या हाल?
दीपावली पर तय समयसीमा के काफी बाद तक राजधानी में जगह-जगह पटाखे जलाए जाने के कारण सोमवार को दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया और सुबह जब लोगों की आंखें खुलीं तो शहर का आसमान घनी धूसर धुंध से ढका मिला। सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई और लोगों को आंखों और गले में फिर से जलन महसूस होने लगी।
दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है। आशंका है कि दिन में प्रदूषण का स्तर और बढ़ेगा और हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच जाएगी।
कहां कितना AQI
दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) और बुराड़ी क्रॉसिंग के निगरानी केंद्रों पर सबसे खराब एक्यूआई दर्ज की गई। यहां एक्यूआई 437-437 रहा। चार अन्य निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में रही, जबकि बाकी केंद्रों पर यह 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। बवाना, बुराड़ी, जहांगीरपुरी, सोनिया विहार, पंजाबी बाग, ओखला और रोहिणी समेत कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी रही।
सार्वजनिक वायु गुणवत्ता निगरानी मंच 'एक्यूआई डॉट इन' के अनुसार, दीपावली के बाद दिल्ली का एक्यूआई बढ़कर 2,283 तक पहुंच गया। सोमवार सुबह इस मंच पर एक्यूआई 637 दर्ज किया गया, जिसे उसने 'खतरनाक' श्रेणी में रखा।
स्विट्जरलैंड के वायु गुणवत्ता निगरानी मंच 'आईक्यूएयर' के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में पीएम2.5 का स्तर 170 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के वार्षिक दिशानिर्देश में निर्धारित सीमा से करीब 34 गुना अधिक है।
भाषा से इनपुट
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अदिति शर्मा
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