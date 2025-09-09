सीएम रेखा गुप्ता ने कपिल मिश्रा को इस लोकसभा क्षेत्र में सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, सौंपे ये काम

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कानून मंत्री कपिल मिश्रा को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी घोषणा की कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा।

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोमवार को कानून मंत्री कपिल मिश्रा को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। सीएम रेखा गुप्ता ने कपिल मिश्रा को उत्तर-पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में विकास संबंधी मामलों का प्रभारी नियुक्त किया। सीएम ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि कपिल मिश्रा जनप्रतिनिधियों के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे और समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए परियोजना की प्रगति की निगरानी करेंगे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को सीवेज, जलापूर्ति और स्वच्छता के मुद्दों को प्राथमिकता से निपटाने के भी निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को विकास कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। सीएम गुप्ता ने स्थानीय सांसद मनोज तिवारी और संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों की मौजूदगी में एक बैठक के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में लंबित और जारी विकास कार्यों की समीक्षा की।

इस बैठक में कपिल मिश्रा, मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, जितेंद्र महाजन, सूर्य प्रकाश खत्री, भाजपा पार्षद और वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के पूर्वांचली बहुल इलाकों में विकास कार्यों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया।