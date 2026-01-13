केजरीवाल के कहने पर आतिशी को छिपा दिया; कपिल मिश्रा का दावा, पंजाब CM से एक अपील

संक्षेप: मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि इस पाप को छिपाने के लिए अरविंद केजरीवाल के आदेश पर पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं भगवंत मान जी से कहना चाहता हूं कि इस पाप के भागीदार न बनें।

दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर लगे कथित बेअदबी के आरोपों के बाद से देश के राजधानी की राजनीति गरमाई हुई है। 6 जनवरी को गुरु तेग बहादुर के अपमान में कथित अपमानजनक शब्दों के बाद से आतिशी विधानसभा तो दूर मीडिया के सामने भी नहीं आई हैं। आज इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल को भी कटघरे में रखते हुए कहा कि उनके इशारे पर आतिशी को छिपा दिया गया है और हमपर पंजाब पुलिस झूठे मुकदमे कर रही है।

कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को घेरा कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6 जनवरी को दिल्ली विधानसभा में एक पाप हुआ था, जब विपक्ष की नेता ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर चर्चा के दौरान अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उस दिन से आतिशी लापता हैं; उन्हें आदेश दिया गया है कि वे मीडिया के सामने न आएं।

मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि इस पाप को छिपाने के लिए अरविंद केजरीवाल के आदेश पर पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं भगवंत मान जी से कहना चाहता हूं कि इस पाप के भागीदार न बनें। जिस तरह से आतिशी इसके बाद गायब हो गई हैं, उसका मतलब है कि उन्होंने जो किया वह जानबूझकर किया था। हम इस मुद्दे पर चुप नहीं रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को इस मामले में आतिशी से माफी मांगने के लिए कहना चाहिए था। मैं आतिशी से कहना चाहता हूं कि वे मीडिया के सामने आएं।

इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) पर आरोप लगाया कि वह अपनी वरिष्ठ नेता आतिशी को बचाने के लिए पंजाब पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है। सिरसा ने कहा, "विपक्ष की नेता आतिशी ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, वे पिछले कई दिनों से सार्वजनिक जीवन से गायब हैं। यह अपने आप में दिखाता है कि उन्हें अपनी गलती का अहसास है और वे जनता का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं।"