गाजियाबाद में कांवड़ियों की बाइक को रोडवेज बस ने मारी टक्कर, पीछे आ रहे डंपर ने एक को कुचला; हंगामा

गाजियाबाद में छिजारसी कट के सामने सोमवार देर रात हुए सड़क हादसे में बाइक सवार एक कांवड़िए की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान नोएडा के छलेरा गांव के रहने वाले 21 वर्षीय बेटा दीपांशु के रूप में हुई है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने हाईवे जाम कर हंगामा कर दिया।

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एनएच-9 पर छिजारसी कट के पास कांवड़ लेने हरिद्वार जा रहे बाइक सवार दो युवकों को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। इससे दोनों हाईवे पर गिर गए और इसी समय पीछे से आ रहा डंपर एक युवक के ऊपर से गुजर गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनो और लोगों ने जाम लगा दिया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बस चालक की तलाश शुरू कर दी है।

नोएडा सेक्टर 44 स्थित छलेरा गांव निवासी चमन सिंह का 21 वर्षीय बेटा दीपांशु हरिद्वार से कांवड़ लाने के लिए घर से निकला था। उसके साथ बाइक पर दोस्त चुन्नू भी था। चमन ने बताया कि दोनों घर से निकले ही थे कि एनएच-9 पर छिजारसी कट के सामने पीछे से आ रही एक रोडवेज बस ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे दोनों सड़क पर गिर गए। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने दीपांशु को कुचल दिया। हादसे के बाद डंफर चालक और बस चालक दोनों फरार हो गए।

पुलिस ने खुलाया जाम वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दीपांशु के परिजनों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना के बाद पहुंचे पुलिसकर्मियों ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाकर यातायात सुचारू कराया। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मृतक का शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। रोडवेज बस के संबंध में विभाग को सूचना दे दी है। मुकदमा दर्ज कर चालकों को तलाश रहे हैं।