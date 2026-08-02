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कांवड़ यात्रा : दुकानों-खाने की 'पवित्रता' परखने को गाजियाबाद में उतरीं 14 टीमें, QR कोड की जांच शुरू

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के साथ खाने-पीने के सामानों में किसी भी तरह की धांधली अब दुकानों को बहुत भारी पड़ सकती है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने गाजियाबाद में कांवड़ रूट की सभी दुकानों पर सामानों की शुद्धता और QR कोड जांचने को 14 टीमें सड़क पर उतार दी हैं।

Kawar Yatra
हरिद्वार से कांवड़ लेकर आते शिवभक्त कांवड़िये।

कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग ने कांवड़ मार्ग पर संचालित मीट-मांस परोसने वाली दुकानों को एक माह तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं, भोजन की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए गाजियाबाद में 14 विशेष टीमों को तैनात किया है। ये टीमें होटल, ढाबों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर उनके क्यूआर कोड की जांच कर रही हैं।

दुकानों पर खाद्य सामग्रियों की जांच कर रहे अफसर

हरिद्वार से बड़ी संख्या में गाजियाबाद के रास्ते से शिवभक्त कांवड़ लेकर गुजरते हैं। ऐसे में कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां की है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले प्रतिष्ठानों पर सख्ती से जांच शुरू कर दी है। इसके लिए विभाग ने 14 टीमों का गठन किया है।

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विभाग ने इन टीमों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती क्षेत्र के अनुसार की है। इस दौरान विभाग के अधिकारी मार्ग पर पड़ने वाले प्रतिष्ठानों पर खाद्य सामग्रियों की जांच कर रहे है। वहीं, मार्ग पर पड़ने वाली नॉनवेज की दुकानों को भी बंद कराया गया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय ने बताया कि सावन की पूरे महीने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली नॉनवेज फूड की दुकानों को पूरी तरह से बंद करा दिया है। वहीं शहर में भी नॉनवेज फूड की दुकानों को महाशिवरात्रि तक बंद करने की निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि यह व्यवस्था शिवभक्तों की धार्मिक आस्था और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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खाद्य सुरक्षा विभाग ने 14 टीमें को जांच के काम में लगाया

जिला अभिहित अधिकारी सुरेश मिश्रा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की 14 टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में कांवड़ मार्ग का लगातार निरीक्षण कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं कांवड़ मार्ग पर संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों पर क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान विभागीय टीमें इनकी भी जांच कर रही हैं। यदि किसी कांवड़िए को किसी प्रतिष्ठान पर खराब, मिलावटी या मानकों के विपरीत भोजन मिलता है तो वह क्यूआर कोड स्कैन कर सीधे शिकायत दर्ज करा सकेगा। शिकायत मिलते ही संबंधित टीम मौके पर पहुंचकर जांच करेगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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