कांवड़ यात्रा : दुकानों-खाने की 'पवित्रता' परखने को गाजियाबाद में उतरीं 14 टीमें, QR कोड की जांच शुरू

कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के साथ खाने-पीने के सामानों में किसी भी तरह की धांधली अब दुकानों को बहुत भारी पड़ सकती है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने गाजियाबाद में कांवड़ रूट की सभी दुकानों पर सामानों की शुद्धता और QR कोड जांचने को 14 टीमें सड़क पर उतार दी हैं।

कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग ने कांवड़ मार्ग पर संचालित मीट-मांस परोसने वाली दुकानों को एक माह तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं, भोजन की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए गाजियाबाद में 14 विशेष टीमों को तैनात किया है। ये टीमें होटल, ढाबों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर उनके क्यूआर कोड की जांच कर रही हैं।

दुकानों पर खाद्य सामग्रियों की जांच कर रहे अफसर हरिद्वार से बड़ी संख्या में गाजियाबाद के रास्ते से शिवभक्त कांवड़ लेकर गुजरते हैं। ऐसे में कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां की है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले प्रतिष्ठानों पर सख्ती से जांच शुरू कर दी है। इसके लिए विभाग ने 14 टीमों का गठन किया है।

विभाग ने इन टीमों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती क्षेत्र के अनुसार की है। इस दौरान विभाग के अधिकारी मार्ग पर पड़ने वाले प्रतिष्ठानों पर खाद्य सामग्रियों की जांच कर रहे है। वहीं, मार्ग पर पड़ने वाली नॉनवेज की दुकानों को भी बंद कराया गया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय ने बताया कि सावन की पूरे महीने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली नॉनवेज फूड की दुकानों को पूरी तरह से बंद करा दिया है। वहीं शहर में भी नॉनवेज फूड की दुकानों को महाशिवरात्रि तक बंद करने की निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि यह व्यवस्था शिवभक्तों की धार्मिक आस्था और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।