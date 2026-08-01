Delhi Kanwar Yatra Traffic Advisory : दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 30 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें पूर्वी से लेकर उत्तरी दिल्ली तक सड़क बंद रखने और डायवर्जन की घोषणा की गई है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कांवड़ यात्रा शुरू होने के बीच एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर इस यात्रा के अहम मार्ग जीटी रोड समेत कुछ अन्य मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। साथ ही कई रास्तों पर डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। इस बार 30 जुलााई से शुरू हुई यह कांवड़ यात्रा 11 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान, गौमुख, गंगोत्री धाम और हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर लाखों शिव भक्त दिल्ली आएंगे या राष्ट्रीय राजधानी होते हुए पड़ोसी राज्यों में जाएंगे।

दिल्ली पुलिस ने भी कांवड़ियों की सुचारू और शांतिपूर्ण आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।

पूर्वी दिल्ली में इन रास्तों से रहें दूर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की पूर्वी रेंज के एडवाइजरी के अनुसार, 30 जुलाई से 12 अगस्त तक जीटी रोड पर अप्सरा बॉर्डर से यमुना ब्रिज, वजीराबाद रोड पर भोपुरा बॉर्डर से सिग्नेचर ब्रिज, विकास मार्ग, आशाराम त्यागी मार्ग (रोड नंबर-66), पुश्ता रोड और लोनी रोड पर नगर बसों को छोड़कर भारी वाहनों (एचटीवी) की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी या उनका मार्ग परिवर्तित किया जाएगा।

जाम कम करने और कांवड़ यात्रियों की आवाजाही बिना रुकावट जारी रखने के लिए, भारी वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-नौ और एनएच-44 जैसे तय वैकल्पिक रास्तों से भेजा जाएगा।

आम यातायात पर कब से रहेगी रोक ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि कांवड़ियों की भारी आवाजाही को देखते हुए, अप्सरा बॉर्डर से यमुना ब्रिज तक जीटी रोड आम यातायात के लिए 9 अगस्त की सुबह 7 बजे से 12 अगस्त की रात 8 बजे तक बंद रहेगा।

देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ ले जाने की इजाजत नहीं ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा गया है कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों और कांवड़ ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही की इजाजत नहीं होगी। इसमें कहा गया कि लोग जहां भी संभव हो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें और ‍उन्हें प्रभावित हिस्सों से गुजरना है तो यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें और मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करें।

कांवड़ मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात इस बीच, दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और उत्तर, उत्तर-पूर्व, पूर्व, मध्य, बाहरी उत्तर, बाहरी, रोहिणी, द्वारका, पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण जिलों से गुजरने वाले मुख्य कांवड़ मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने पड़ोसी राज्यों से दिल्ली आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन योजना लागू की है।

उन्होंने बताया कि अहम जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल, क्विक रेस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी), पीसीआर वैन तैनात की गई हैं और नाके लगाए गए हैं। साथ ही, कांवड़ यात्रा के रास्तों पर शिविर भी स्थापित किए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 7 जगह एंट्री पॉइंट अधिकारी ने कहा कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 7 प्रमुख एंट्री पॉइंट हैं, जहां से कावंड़िए दिल्ली में प्रवेश करते हैं। ये मार्ग कई अन्य जिलों से भी जुड़ते हैं, जो उन्हें सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाते हैं। इन सभी स्थानों पर पर्याप्त तैनाती की गई है।

अधिकारी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने श्रद्धालुओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय बैठकें भी की हैं।

अधिकारी ने कहा कि हमारी टीमें खुद को अधिकार क्षेत्र के मुद्दों तक सीमित नहीं रखेंगी। यदि मार्ग में कहीं भी सहायता की आवश्यकता होगी, तो पुलिस कर्मी तुरंत प्रतिक्रिया देंगे और संबंधित जिले के साथ समन्वय करेंगे।

UER-II पर नहीं जा सकेंगे कांवड़िये वहीं, नॉर्दर्न रेंज की ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, भारी संख्या में कांवड़ियों की आवाजाही को देखते हुए नॉर्दर्न रेंज में NH-44 (जीटी करनाल रोड), आउटर रिंग रोड और उनसे जुड़ी सड़कों पर ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सकता है, ताकि श्रद्धालुओं का सफर सुरक्षित और सुचारू रूप से हो सके। हालांकि, कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर UER-II एक्सप्रेसवे पर उनकी आवाजाही पूरी तरह से रोक रहेगी।

आम यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें। जहां भी संभव हो जाम और परेशान से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें।