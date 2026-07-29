हर एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा, QTR और PCR वैन भी अलर्ट; कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली पुलिस की खास तैयारी
कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हर एंट्री पॉइंट पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ-साथ क्यूटीआर और पीसीआर वैन को भी अलर्ट किया गया है।
दिल्ली पुलिस ने 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और कांवड़ियों की शांतिपूर्ण आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर भर में सुरक्षा और यातायात के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उन इलाकों में जहां से कांवड़िए राजधानी में एंट्री करते हैं जैसे उत्तर, उत्तर पूर्वी, मध्य, बाहरी उत्तरी, बाहरी, रोहिणी, द्वारका, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और कई अन्य पुलिस जिलों में विशेष इंतजाम किए गए हैं।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अहम जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल, त्वारित प्रतिक्रिया दल (क्यूटीआर), पीसीआर वैन तैनात की गई हैं और नाके लगाए गए हैं। साथ ही, कांवड़ यात्रा के रास्तों पर शिविर भी स्थापित किए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके। अधिकारी ने कहा, उत्तरपूर्वी दिल्ली में सात प्रमुख एंट्री पॉइंट हैं, जहां से कावंड़िए शहर में प्रवेश करते हैं। ये मार्ग कई अन्य जिलों से भी जुड़ते हैं, जो उन्हें सुरक्षा और यातायात प्रबंधन दोनों तरह से महत्वपूर्ण बनाते हैं। इन सभी स्थानों पर पर्याप्त तैनाती की गई है।
पड़ोसी राज्यों के साथ बैठकें
अधिकारी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने श्रद्धालुओं की बिना किसी रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय बैठकें भी की हैं।
ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट
पुलिस के अनुसार, कांवड़ यात्रियों को कम से कम असुविधा हो इसके लिए यातायात प्रबंधन योजनाएं भी तैयार की गई हैं। प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक कर्मियों को तैनात किया गया है, और लोगों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें जहां भी आवश्यक हो, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को गाजीपुर के 'टेल्को पॉइंट' और शाहदरा जिले के चिंतामणि चौक पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने ट्रैफिक प्रबंधन उपायों की समीक्षा की और जमीन पर तैनात पुलिस कर्मियों के साथ बातचीत की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राजधानी भर के अग्निशमन केंद्रों को भी चौकस रहने का निर्देश दिया गया है।
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अदिति शर्मा
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