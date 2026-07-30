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कांवड़ यात्रा ने बदली दिल्ली-NCR की रफ्तार; इन रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक, 4 अगस्त से बड़ा बदलाव

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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NCR traffic advisory on Kanwar Yatra:  सावन शुरू होने के साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इसके चलते दिल्ली, गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहने की चेतावनी दी है।

Gurugram, India-July 16, 2025: Kanwariyas carrying holy water from the Ganga in Haridwar on their way back to their hometown in Alwar district, Rajasthan, during the Kanwar Yatra, at National Highway-48 near Rajiv Chowk, in Gurugram, India, on Wednesday, 16 July 2025. (Photo by Parveen Kumar/Hindustan Times)
Kanwariyas carrying holy water from the Ganga in Haridwar

NCR traffic advisory on Kanwar Yatra: सावन महीने की शुरुआत के साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इसके चलते दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार समेत कई इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर आप अगले कुछ दिनों में दिल्ली-एनसीआर से हरिद्वार, देहरादून या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यात्रा करने वाले हैं, तो पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर पढ़ लें। कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा और 4 अगस्त से कुछ रास्तों पर और सख्त प्रतिबंध लागू होंगे।

पश्चिमी दिल्ली के इन इलाकों में रहेगा ट्रैफिक

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को जारी एडवाइजरी में बताया कि कांवड़ियों की आवाजाही और कांवड़ शिविरों के कारण पश्चिमी दिल्ली के कई मार्गों पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। इनमें नजफगढ़ फिरनी रोड, रोहतक रोड, पंखा रोड, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नांगलोई-नजफगढ़ रोड और आउटर रिंग रोड शामिल हैं। इन रास्तों पर यात्रा के दौरान लोगों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है।

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गाजियाबाद में 29 जुलाई से 12 अगस्त तक डायवर्जन लागू

वहीं, उत्तर प्रदेश में भी चरणबद्ध तरीके से ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिए गए हैं। गाजियाबाद पुलिस ने 29 जुलाई से 12 अगस्त तक ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया है। दिल्ली से आने वाले भारी वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इन्हें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की ओर डायवर्ट किया जा रहा है।

दिल्ली NCR में 4 अगस्त से बड़ा बदलाव

सबसे बड़ा बदलाव 4 अगस्त से होगा। मुजफ्फरनगर पुलिस के अनुसार, इस दिन से दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग और गंग नहर रोड पर सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। हरिद्वार और सहारनपुर से दिल्ली आने वाले वाहनों को देवबंद, पचेंडा, मीरापुर और मेरठ के मवाना मार्ग से होकर भेजा जाएगा। दिल्ली से लौटने वाले वाहनों के लिए भी यही वैकल्पिक मार्ग रहेगा।

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हरिद्वार और देहरादून जाने वालों को खास सलाह

प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे हरिद्वार और देहरादून जाने के लिए संभव हो तो दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (इकोनॉमिक कॉरिडोर) का इस्तेमाल करें। इस मार्ग पर कांवड़ियों की आवाजाही कम रखने की योजना बनाई गई है, जिससे सामान्य यातायात सुचारु रह सके।

2500 सुरक्षाकर्मी, 7000 एआई कैमरे तैनात

कांवड़ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेरठ जोन में करीब 25 हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जबकि लगभग 7,000 एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों, अस्थायी पुलिस चौकियों और कमांड सेंटर के जरिए निगरानी रखी जाएगी। बरेली समेत कई जिलों में मेडिकल टीमों, राहत दलों और सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। हालांकि, एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों को पुलिस एस्कॉर्ट के साथ प्रतिबंधित मार्गों से गुजरने की अनुमति रहेगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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