कंझावला हिट-एंड रन केस : मृत युवती के परिवार को ₹36 लाख मुआवजा देने के आदेश
संक्षेप: दिल्ली के रोहिणी जिला स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने बहुचर्चित कंझावाला हिट-एंड-रन मामले में मृत युवती अंजलि के परिवार को 36.69 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की रकम मृतक अंजलि की मां और उसके नाबालिग भाई-बहनों को दी जाएगी।
दिल्ली के रोहिणी जिला स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने बहुचर्चित कंझावाला हिट-एंड-रन मामले में मृत युवती अंजलि के परिवार को 36.69 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। जिला न्यायाधीश विक्रम की अदालत ने बीमा कंपनी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को 30 दिन के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। मुआवजे की रकम मृतक अंजलि की मां और उसके नाबालिग भाई-बहनों को दी जाएगी। यह दावा याचिका अंजलि के परिवार की पैरवी कर रहे वकील मानक चंद द्वारा दायर की गई थी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनी को 3 अप्रैल 2023 से राशि का भुगतान होने तक 7.5 फीसदी की दर से ब्याज देना होगा और आदेश का पालन न होने पर 12 फीसदी सालाना ब्याज देना होगा।
ड्राइवर के पास नहीं था लाइसेंस
अदालत ने कहा कि हादसे के समय कार चला रहे ड्राइवर अमित खन्ना के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इसलिए बीमा कंपनी को मुआवजा देने के बाद आरोपी ड्राइवर अमित खन्ना और वाहन मालिक लोकेश प्रसाद शर्मा से राशि वसूलने का अधिकार होगा।
साल 2022 में हुआ था हादसा
यह हादसा 31 दिसंबर 2022 की रात को हुआ था। स्कूटी सवार अंजलि को एक कार ने टक्कर मारने के बाद करीब एक किलोमीटर तक घसीटा था। इससे उसकी मौत हो गई थी। घटना की एफआईआर सुल्तानपुरी थाने में दर्ज की गई थी। मामले में आरोपी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा रोहिणी कोर्ट में लंबित हैं।