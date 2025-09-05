नजर गहनों पर थी; निक्की की बहन कंचन पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने उठाए सवाल

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 21 अगस्त की शाम जिंदा जलकर मरी निक्की भाटी की हत्या हुई या फिर यह आत्महत्या थी, इसकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। दोनों तरफ से किए जा रहे अलग-अलग दावों के बीच सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने निक्की की बहन कंचन की भूमिका पर कई सवाल उठाए हैं।

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 21 अगस्त की शाम जिंदा जलकर मरी निक्की भाटी की हत्या हुई या फिर यह आत्महत्या थी, इसकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। दोनों तरफ से किए जा रहे अलग-अलग दावों के बीच सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने निक्की की बहन कंचन की भूमिका पर कई सवाल उठाए हैं। निर्भया कांड से सीमा हैदर तक कई केसों की वजह से चर्चित वकील एपी सिंह ने का कहना है कि यह दहेज हत्या नहीं हो सकती है, क्योंकि शादी को 9-10 साल हो चुके थे और पहले कभी इस तरह के आरोप नहीं लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि कानून 7 साल के भीतर ही दहेज का केस किया जा सकता है।

एपी सिंह ने कहा कि निक्की ने अस्पताल में डॉक्टरों के सामने बताया कि सिलेंडर में धमाके से आग लगी। जबकि दूसरा एविडेंस उसकी बहन की ओर से तैयार किया जा रहा है। एक वीडियो में कंचन कहती है कि निक्की तूने यह क्या किया। इसका मतलब यह घटना स्वयं कारित है, आत्महत्या है। कई बार बच्चे ब्लैकमेल करने के लिए आत्महत्या के लिए दिखावा करते हैं, लेकिन आग आगे बढ़ जाती है।

वरिष्ठ वकील ने सवाल उठाया कि निक्की की बहन कंचन घटना के समय उसे बचाने की बजाय रील बनाती रही। उन्होंने कहा,' निक्की की बहन जो सबसे पास थी, जब सगी बहन साथ हो तो सबसे पहले वह बचाने का प्रयास करेगी, ना कि वीडियो बनाएगी। पत्रकार भी किसी बड़ी घटना के समय पहले मदद करने लगते हैं। कंचन बचाने की बजाय, कंबल-रजाई ओढ़ाने के बजाय वीडियो बना रही है। वह कहती भी है-बहन तूने यह क्या किया।

एपी सिंह ने कहा कि निक्की की मौत के बाद कंचन ससुराल जाकर सारा सामान ले आई। उन्होंने कहा, 'निक्की की मौत के बाद तेरहवीं का इंतजार भी नहीं किया जाता है। सबसे पहले ताले तोड़े जाते हैं। और 5-6 बड़े बड़े सूटकेस, जितने भी बड़े सूटकेस और बैग थे घर में, सबको भरकर लाया जाता है। ये कहां से मानसिकता आ गई। इसका मतलब निक्की की बहन का ससुराल में अलमारियों पर, तिजोरियों में रखे गहनों, सोने, चांदी, हीरे जवाहारात, महंगे कपड़े, पैसे धन दौलत पर नजर थी कि कब ऐसी कोई घटना हो या घटना अंजाम दी जाए या ऐसा कर दें और सब सामान भर लाएं। यह सच्चाई है।