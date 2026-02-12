पीरागढ़ी कांड से पहले 3 कत्ल, कमरुद्दीन ने 2010 में बनाया था पहला शिकार
दिल्ली के पीरागढ़ी हत्याकांड के आरोपी कमरुद्दीन ने कबूल किया है कि उसने काला जादू के नाम पर तीन लोगों की हत्या की। वह संतान प्राप्ति या समस्याओं के समाधान का झांसा देकर लोगों को फंसाता था।
दिल्ली के पीरागढ़ी हत्याकांड की जांच में पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी कमरुद्दीन ने साल 2010 में काला जादू सीखा था और वह संतान प्राप्ति या पैसे जैसी समस्याओं को दूर करने के बहाने लोगों को अपने जाल में फंसाता था। उसने अब तक तीन हत्याएं करने की बात कबूल की है। उसने राजस्थान के एक दंपति को अपना पहला शिकार बनाया था। वह अपनी तांत्रिक क्रियाओं में अंडे और लड्डू जैसी चीजों का इस्तेमाल करता था। मौके से पीड़ितों के आईडी कार्ड और अन्य सामान बरामद हुए हैं।
यूपी के शख्स से सीखा था काला जादू
नए खुलासे में सामने आया है कि आरोपी ने 2010 में उत्तर प्रदेश से किसी व्यक्ति से काला जादू सीखा था। उसका पहला शिकार राजस्थान का एक दंपति था, जो संतान न होने पर इलाज के बहाने उसके झांसे में फंसा था। कमरुद्दीन के इशारे पर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। अब तक आरोपी ने तीन हत्याओं में अपनी संलिप्तता कबूल ली है, लेकिन जांच में और लोगों के शिकार होने के संकेत मिले हैं।
बेसन के लड्डू और अंडे का करता था इस्तेमाल
पुलिस जांच में पता चला कि कमरुद्दीन अपने नकली काला जादू की प्रक्रियाओं में बेसन के लड्डू और अंडे का इस्तेमाल करता था। उसके क्लाइंट मुख्य रूप से दिल्ली और यूपी से थे, जो न सिर्फ पैसे की समस्या, बल्कि व्यक्तिगत मुद्दों का निजात ढूंढने लिए आते थे। आरोपी के परिवार के सदस्यों की भूमिका की भी जांच चल रही है।
कमरुद्दीन की संपत्तियों की भी जांच
मौके से बरामद सबूतों में चश्मा, शराब की बोतल, कार मैट, नकदी, पीड़ितों के आधार कार्ड एवं आईडी शामिल हैं। फोरेंसिक जांच जारी है। इन वस्तुओं से संकेत मिला है कि पीड़ित लक्ष्मी और शिव नरेश भी आरोपी की इन क्रियाओं का पालन कर रहे थे। जांच में कमरुद्दीन की कुछ संपत्तियां सामने आई हैं, जिनकी पड़ताल शुरू कर दी गई है।
बंद कार में 3 लोगों की लाशें बरामद
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने रविवार को दोपहर के वक्त पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास एक बंद कार में 3 लोगों की लाशें बरामद की थीं। रणधीर (76) चालक की सीट पर जबकि शिव नरेश सिंह (47) और लक्ष्मी देवी (40) पीछे की सीट पर बैठी हालत में मिले थे। पुलिस ने इस सिलसिले में स्वयंभू 'बाबा' कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कमरुद्दीन को 'मौलाना' और तांत्रिक बताया। वह करीब एक साल से तीनों के संपर्क में था।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।