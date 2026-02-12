Hindustan Hindi News
UP में 2 तो दिल्ली में 3 मर्डर, राजस्थान में भी कांड; कमरुद्दीन ने लड्डू को ही बनाया था हथियार

संक्षेप:

दिल्ली में पश्चिम विहार ईस्ट इलाके में कार के अंदर मिले तीन शवों की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने 72 वर्षीय तांत्रिक कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया है, जिसने 'धनवर्षा' का झांसा देकर लूट के इरादे से जहरीले लड्डू खिलाकर तीनों की हत्या करने की बात कबूल की है।

Feb 12, 2026 10:15 am IST
दिल्ली में पश्चिम विहार ईस्ट इलाके में कार के अंदर मिले तीन शवों की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने 72 वर्षीय तांत्रिक कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया है, जिसने 'धनवर्षा' का झांसा देकर लूट के इरादे से जहरीले लड्डू खिलाकर तीनों की हत्या करने की बात कबूल की है। कमरुद्दीन पर इससे पहले उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी जहरीले लड्डू खिलाकर हत्याओं का आरोप है। फिलहाल वह जमानत पर था।

डीसीपी सचिन शर्मा ने बताया कि रविवार दोपहर पीरागढ़ी के पास खड़ी एक कार से तीन शव बरामद हुए थे। मृतकों की पहचान 72 वर्षीय रणधीर, 42 वर्षीय शिव नरेश और 40 वर्षीय लक्ष्मी के रूप में हुई। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा था, लेकिन परिजनों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर रोहित और इंस्पेक्टर राजपाल के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर जांच तेज की गई। शनिवार को आरोपी ने विशेष पूजा के नाम पर तीनों को बुलाया और दो लाख रुपये नगद लाने को कहा।

रविवार को वे लोनी पहुंचे और रकम दिखाई। इसके बाद कमरुद्दीन उनके साथ कार में रणधीर के रणहौला स्थित घर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसने पूजा के सामान के नाम पर शराब और अन्य वस्तुएं खरीदीं। घर के पास पहुंचते ही आरोपी ने झोले से जहरीले लड्डू निकाले। इनमें नींद की गोलियां और सल्फास मिलाया गया था। उसने पूजा की रस्म बताकर तीनों को लड्डू खिला दिए। कुछ ही देर में वे अचेत हो गए। इसके बाद आरोपी नगदी लेकर फरार हो गया। जहर के असर से कार के भीतर ही तीनों की मौत हो गई।

कमरुद्दीन ने तंत्र-मंत्र के जरिए धन वर्षा कराने का झांसा दिया। उसके कहने पर लक्ष्मी, शिव नरेश और रणधीर उसके संपर्क में आए और मंत्र साधना करने लगे। जांच में सीसीटीवी फुटेज अहम सुराग साबित हुई। फुटेज में कार के पास एक चौथा व्यक्ति नजर आया, जो बाद में कमरुद्दीन निकला। एक कैमरे में वह घटनास्थल के पास कार से उतरकर जाते हुए दिखा। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक, जहांगीरपुरी निवासी लक्ष्मी की पांच माह पहले शिव नरेश से दोस्ती हुई थी। सलीम के जरिए लक्ष्मी की मुलाकात लोनी निवासी तांत्रिक कमरुद्दीन से हुई।

पहले भी ऐसी ही वारदातों को अंजाम दे चुका कमरुद्दीन

जांच में सामने आया है कि कमरुद्दीन पर बीते वर्ष फिरोजाबाद में भी इसी तरह जहरीला लड्डू खिलाकर दो लोगों की हत्या का मामला दर्ज है, जिसमें वह जमानत पर बाहर है। वर्ष 2014 में राजस्थान में भी उसके खिलाफ इसी तरह का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस अब उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है।

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

