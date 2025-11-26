प्यार नहीं भरोसा नहीं… लिखकर कमला पसंद पान मसाला के मालिक की बहू ने किया सुसाइड
दिल्ली के वसंत विहार इलाके में कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मशहूर कारोबारी कमल किशोर की पुत्रवधू दीप्ति चौरसिया ने अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
दिल्ली के वसंत विहार इलाके से हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मशहूर कारोबारी कमल किशोर की बहू ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिस पर लिखा था- 'प्यार नहीं, भरोसा नहीं'। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जानकारी के मुताबिक, मंगलवार शाम को, कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मशहूर कारोबारी कमल किशोर की 40 वर्षीय पुत्रवधू दीप्ति चौरसिया ने अपने कमरे में चुनरी के सहारे फंदा लगा लिया। जब परिवार ने दरवाजा तोड़ा, तो न सिर्फ उनका शव लटकता मिला, बल्कि पास फर्श पर एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें सिर्फ इतना लिखा था- 'प्यार नहीं, भरोसा नहीं।'
पुलिस को मिली डायरी
पुलिस को मौके से एक डायरी मिली है जिसमें उन्होंने अपने पति हरप्रीत चौरसिया के साथ झगड़े का ज़िक्र किया है। दीप्ति ने 2010 में हरप्रीत से शादी की थी। कपल का एक 14 साल का बेटा है। डॉक्टरों का एक पैनल पोस्टमॉर्टम करेगा। उनकी बॉडी कल रात सफदरजंग हॉस्पिटल लाई गई थी। इसके अलावा पुलिस ने सुसाइड नोट को फोरेंसिक जांच के दायरे में ले लिया गया। परिवार अभी सदमे में है।
पुलिस ने परिवार के सदस्यों से पूछताछ की है और ऑटोप्सी करवाई है। महिला के परिवार का बयान अभी दर्ज नहीं किया गया है।