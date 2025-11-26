Hindustan Hindi News
बहू पर जुल्म, पति का अफेयर था; कमला पंसद के मालिक के घरवालों पर दीप्ति के भाई ने लगाए आरोप

बहू पर जुल्म, पति का अफेयर था; कमला पंसद के मालिक के घरवालों पर दीप्ति के भाई ने लगाए आरोप

संक्षेप:

दीप्ति चौरसिया के भाई ऋषभ ने आगे बताया कि मुझे नहीं पता कि मेरी बहन की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है। मैंने उनसे 2-3 दिन पहले बात की थी। मैं बस न्याय चाहता हूं। मेरी बहन की शादी 2010 में हुई थी। उनके पति के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे।

Wed, 26 Nov 2025 03:28 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में आज नामी ब्रैंड कमला पसंद पान मसाला के मालिक की बहू के सुसाइड की खबर ने सबको चौंका दिया है। बहू दीप्ति ने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने पति और उनके साथ हो रहे लगातार झगड़े को बताया है। अब इसल पूरे केस, के बीच दीप्ति के भाई ऋषभ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कमला पसंद के मालिक के घरवालों पर संगीन आरोप लगाए हैं। ऋषभ ने बताया कि बहन को उसकी सास और पति मारते थे, यहीं नहीं दीप्ति के पति हरप्रीत का किसी और लड़की से अफेयर था

मीडिया से बातचीत में दीप्ति के भाई ऋषभ चौरसिया ने बताया कि मेरी बहन की सास उनकी सास और पति उन्हें मारते-पीटते थे। उनके पति, हरप्रीत, के अफेयर था। जब हमें इस बारे में पता चला, तो हम अपनी बेटी को घर वापस ले आए। इसके बाद, उनकी सास उन्हें वापस ले गईं। कहा-बेटी की तरह रखेंगे। मेरी बहन मुझे फोन करके बताती थी कि उसे प्रताड़ित किया जाता है और उसके पति के अफेयर हैं। ऋषभ ने आगे कहा कि घर की इस कलह के चक्कर में पापा यानी हरप्रीत के ससुर को ब्रेन स्ट्रोक हो गया,पापा कोमा में चले गए। बहन ने फिर शिकायत की तो हम लोग उसे घर ले आए। सास उसे दोबारा ले गई थीं।

दीप्ति चौरसिया के भाई ऋषभ ने आगे बताया कि मुझे नहीं पता कि मेरी बहन की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है। मैंने उनसे 2-3 दिन पहले बात की थी। मैं बस न्याय चाहता हूं। मेरी बहन की शादी 2010 में हुई थी। उनके पति के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। वह उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे और गालियां देते थे।

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बुधवार को बताया कि कमला पसंद पान मसाला कंपनी के मालिक की 40 वर्षीय बहू ने कथित तौर पर अपने दिल्ली स्थित आवास पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि उन्हें एक नोट और डायरी मिली हैं, जो लगातार वैवाहिक कलह (marital discord) का संकेत देती हैं। मृतिका की शादी 2010 में हुई थी और वह मंगलवार को अपने घर में छत से लटकी हुई पाई गई। पति उन्हें तुरंत सफदरजंग अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि चल रहे विवादों के कारण यह जोड़ा दो अलग-अलग घरों में रह रहा था।

जांच के दौरान, पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला जिसमें महिला ने वैवाहिक झगड़े का आरोप लगाया है। अधिकारियों ने बताया कि एक डायरी भी जब्त की गई है जिसमें पति के साथ नियमित झगड़ों के कई उल्लेख हैं। अधिकारियों ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि महिला के दो बच्चे हैं, और मामले में आगे की जांच जारी है।

