कमला पसंद के मालिक की बहू दीप्ति ने क्यों दी जान, डायरी में झगड़े वाली बात

Wed, 26 Nov 2025 01:53 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मशहूर पान मसाला कंपनी कमला पसंद के मालिक के घर से आई एक दुखद खबर ने सबको चौंका दिया है। कारोबारी कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति चौरसिया ने वसंत विहार स्थित घर में फांसी लगाकर जान दे दी है। घर में हाथ से लिखा एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है जिसकी जांच करके पुलिस वजहों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल भेजा गया है। इस बीच दीप्ति और उनके पति हरप्रीत चौरसिया के बीच झगड़े की बात भी सामने आई है।

दीप्ति का मंगलवार शाम घर में फंदे से लटका पाया गया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस को जांच के दौरान सुसाइड नोट के अलावा एक डायरी बरामद हुई है। इसमें दीप्ति ने पति के साथ संबंध ठीक नहीं होने की बात लिखी है। इसके अलावा दीप्ति ने सुसाइड नोट में 'प्यार नहीं, भरोसा नहीं' लिखकर अपनी निराशा जाहिर की है।

दीप्ति और हरप्रीत की शादी 2010 में हुई थी। दोनों का 14 साल का बेटा भी है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल सभी एंगल से मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इतंजार किया जा रहा है। वसंत विहार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि दीप्ति के पति हरप्रीत ने दो शादी की थी। बताया गया है कि उन्होंने साउथ की एक्ट्रेस से दूसरी शादी की थी।

