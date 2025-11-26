कमला पसंद के मालिक की बहू दीप्ति ने क्यों दी जान, डायरी में झगड़े वाली बात

संक्षेप: कारोबारी कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति चौरसिया ने फांसी लगाकर जान दे दी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस को जांच के दौरान सुसाइड नोट के अलावा एक डायरी बरामद हुई है। इसमें दीप्ति ने पति के साथ संबंध ठीक नहीं होने की बात लिखी है।

मशहूर पान मसाला कंपनी कमला पसंद के मालिक के घर से आई एक दुखद खबर ने सबको चौंका दिया है। कारोबारी कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति चौरसिया ने वसंत विहार स्थित घर में फांसी लगाकर जान दे दी है। घर में हाथ से लिखा एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है जिसकी जांच करके पुलिस वजहों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल भेजा गया है। इस बीच दीप्ति और उनके पति हरप्रीत चौरसिया के बीच झगड़े की बात भी सामने आई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दीप्ति का मंगलवार शाम घर में फंदे से लटका पाया गया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस को जांच के दौरान सुसाइड नोट के अलावा एक डायरी बरामद हुई है। इसमें दीप्ति ने पति के साथ संबंध ठीक नहीं होने की बात लिखी है। इसके अलावा दीप्ति ने सुसाइड नोट में 'प्यार नहीं, भरोसा नहीं' लिखकर अपनी निराशा जाहिर की है।

दीप्ति और हरप्रीत की शादी 2010 में हुई थी। दोनों का 14 साल का बेटा भी है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल सभी एंगल से मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इतंजार किया जा रहा है। वसंत विहार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।