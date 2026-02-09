Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsKamal who died in Janakpuri After falling into pit postmartem report
गड्ढे में गिरने से मुंह, नाक में भर गई थी मिट्टी; जनकपुरी में जान गंवाने वाले कमल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा

गड्ढे में गिरने से मुंह, नाक में भर गई थी मिट्टी; जनकपुरी में जान गंवाने वाले कमल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने जनकपुरी में एक खुले 15 फुट गहरे गड्ढे में गिरने से 25 वर्षीय बाइक सवार की मौत के मामले में उप-ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए एक मजदूर को भी रविवार को गिरफ्तार कर लिया।

Feb 09, 2026 11:25 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, राजन शर्मा
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस ने जनकपुरी में एक खुले 15 फुट गहरे गड्ढे में गिरने से 25 वर्षीय बाइक सवार की मौत के मामले में उप-ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए एक मजदूर को भी रविवार को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि उप-ठेकेदार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इससे पहले पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) दरादे शरद भास्कर ने बताया था कि पुलिस ने 23 साल के योगेश नाम के मजदूर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया उस पर आरोप है कि उसने बाइक सवार के गिरने की सूचना पुलिस या आपातकालीन सेवाओं को नहीं दी और बाद में जब बाइक सवार के परिजन उसके बारे में जानकारी लेने पहुंचे तो उन्हें गुमराह किया।

ये भी पढ़ें:जनकपुरी हादसे में यूपी से पकड़ा गया मजदूर, एक दिन की पुलिस हिरासत में ठेकेदार
ये भी पढ़ें:AAP नेता प्रवीण कुमार के खिलाफ होगी पुलिस जांच, कोर्ट ने इस मामले में दिया आदेश
ये भी पढ़ें:जनकपुरी हादसे में खुलासा, कमल को 4 लोगों ने गड्ढे में देखा, लेकिन बचाया नहीं

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि योगेश हादसे के समय मौके पर मौजूद था और वह उन शुरुआती लोगों में शामिल था जिन्हें यह जानकारी हुई कि एक बाइक सवार दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा सीवर से जुड़े कार्य के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गया है।

पुलिस उपायुक्त ने बताया, ''योगेश ने रात के समय इस घटना की जानकारी उप-ठेकेदार राजेश कुमार प्रजापति को दी थी, लेकिन पुलिस या किसी भी आपात एजेंसी को इसकी सूचना नहीं दी। बाद में जब उस रात बाद में बाइक सवार के परिजन उसकी तलाश में मौके पर पहुंचे तो योगेश ने उन्हें गुमराह किया। योगेश बाद में वहां से फरार हो गया।

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि योगेश को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई ऐसे समय की गई है जब एक दिन पहले पुलिस ने 47 वर्षीय राजेश कुमार प्रजापति को गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप है कि घटना की जानकारी कई घंटे पहले होने के बावजूद उसने पुलिस को सूचित नहीं किया।

भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।