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कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम घर में गिरकर चोटिल, सिर में आए 20 टांके

Mar 18, 2026 08:51 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, गाजियाबाद
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आचार्य प्रमोद कृष्णम साहिबाबाद स्थित अपने आवास में पैर फिसलकर गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट आई है, जिसके बाद उन्हें तुरंत यशोदा मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जहां उनके सिर पर करीब 20 टांके आए हैं।

कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम घर में गिरकर चोटिल, सिर में आए 20 टांके

संभल के एचौड़ा कम्बोह में निर्माणाधीन कल्कि धाम के पीठाधीश्वर और जगद्गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम चोटिल हो गए हैं। साहिबाबाद स्थित अपने आवास में पैर फिसलकर गिरने की वजह से उनके सिर में गंभीर चोट आ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत यशोदा मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जहां उनके सिर पर करीब 20 टांके आए हैं।

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि उनके सिर पर करीब दो इंच लंबा घाव हो गया था, जिसके बाद उनके सिर पर टांके लगाने पड़ेगा। हालांकि अब उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और खतरे वाली कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य में आगे सुधार होने तक उन्हें अभी अस्पताल में ही भर्ती रखा जाएगा और उन्हें एक-दो दिन बाद छुट्टी दी जा सकती है।

घटना की जानकारी मिलने के बाद उनके समर्थकों व अनुयायियों में चिंता की लकीरें फैल गईं, और वे बड़ी संख्या में उनके स्वास्थ्य लाभ की जानकारी लेने के लिए अस्पताल पहुंचने लगे। जहां उनकी हालत में सुधार का पता चलने पर वे राहत की सांस ले रहे हैं। हालांकि उनकी मुलाकात कृष्णम से ना होकर सिर्फ उनके परिजनों से ही हो पा रही है। लेकिन फिर भी अपने गुरु के स्वास्थ्य में सुधार की खबर पाकर ही वे अच्छा महसूस कर रहे हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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