पेड़ के नीचे दबकर मरा शख्स लाने जा रहा था दवा, कालकाजी हादसे की दुखद कहानी

कालकाजी में गुरुवार सुबह भारी बारिश के दौरान एक विशाल पेड़ वाहनों पर गिर गया, जिसकी चपेट में आकर 50 वर्षीय बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि उनकी पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई।

पुलिस उपायुक्त हेमंत तिवारी ने बताया कि 50 वर्षीय सुधीर कुमार परिवार के साथ तुगलकाबाद इलाके में रहते थे। परिवार में पत्नी 52 वर्षीय सुनीता, बेटियां 25 वर्षीय शिवानी और 22 वर्षीय प्रिया एवं 18 वर्षीय बेटा मयंक शामिल हैं। परिवार मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ स्थित बैसरा गांव का रहने वाला है। सुधीर पुरानी दिल्ली स्थित डीयूएसआईबी रैन बसेरे में केयरटेकर थे।

गुरुवार सुबह करीब 9.50 बजे सुधीर बेटी प्रिया के साथ कालकाजी स्थित ईएसआईसी डिस्पेंसरी दवाई लेने जा रहे थे। रास्ते में कालकाजी इलाके में भारी बारिश के दौरान एक पेड़ उखड़कर सड़क पर जा गिरा, जिसकी चपेट में बाइक सवार पिता-पुत्री आ गए। सूचना पर एसीपी और ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ कालकाजी थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची।