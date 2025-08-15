Kalkaji tree fall Man killed was only breadwinner daughters marriage in feb अकेला कमाने वाला, फरवरी में बेटी की शादी; कालकाजी हादसे से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के कालकाजी में गुरुवार सुबह भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। यहां एक बड़ा पेड़ गाड़ियो पर गिर गया जिसकी चपेट में आकर 50 साल के शख्स की मौत हो गई। वहीं उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 02:30 PM
दिल्ली के कालकाजी में गुरुवार सुबह भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। यहां एक बड़ा पेड़ गाड़ियो पर गिर गया जिसकी चपेट में आकर 50 साल के शख्स की मौत हो गई। वहीं उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे ‘पेल्विक फ्रैक्चर’ हो गया। सीसीटीवी फुटेज में घटना का वीडियो रिकॉर्ड हो गया और इसमें देखा जा सकता है कि फुटपाथ से कुछ इंच की दूरी पर स्थित विशाल पेड़ सड़क से उखड़कर यात्रियों पर गिर गया। पेड़ कुछ गाड़ियों पर गिरा, जिनमें एक मोटरसाइकिल भी शामिल थी। इस मोटरसाइकिल पर शख्स और उसकी बेटी सवार थे।

वीडियो में घटनास्थल पर गिरे हुए पेड़ और मोटरसाइकिल के बीच फंसी हुई एक लड़की देखी जा सकती है, जबकि छाता लिए हुए कई लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए, जो लड़की और उसके पिता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उपायुक्त (दक्षिणपूर्व) हेमंत तिवारी ने बताया कि सुबह करीब नौ बजकर 50 मिनट पर कालकाजी के पारस चौक के पास एचडीएफसी बैंक के सामने सड़क के किनारे लगा एक पुराना नीम का पेड़ अचानक गिर गया। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल सवार तुगलकाबाद निवासी सुधीर कुमार और उनकी 22 साल की बेटी प्रिया पर वहां से गुजरते समय पेड़ गिरा, जिससे वह दोनों इसकी चपेट में आ गए।

अकेला कमाने वाला था सुधीर

सुधीर अपनी पत्नी सुनीता, 25 साल की बड़ी बेटी शिवानी, 22 साल की प्रिया और 17 साल के बेटे मयंक के साथ रहता था। वह 20 साल पहले अलीगढ़ से दिल्ली आया था। रिश्तेदारों ने बताया कि सुधीर परिवार में अकेला ही कमाने वाला था। वह तुर्कमान गेट के पास एक DUSIB रैन बसेरे में केयरटेकर का काम करता था। प्रिया ने हाल ही में एक NGO में नौकरी शुरू की थी, जहां उसे 5 हजार रुपए मिलते थे।

बड़ी बेटी की होने वाली थी शादी

प्रिया को उसके काम पर छोड़ने से पहले, सुधीर ने गुरुवार को दवा खरीदने के लिए काम से छुट्टी ली थी। सुधीर के चचेरे भाई अरविंद ने बताया, वह पहली बार अपने पिता की मदद करके बहुत खुश थी। अब हम उसके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। शिवानी की शादी भी फरवरी में तय की जा रही थी। अरविंद ने आगे कहा, कुछ ही पलों में बारिश ने हमारी सारी खुशियां बहा दीं।

गुरुवार को पेड़ गिरने से एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि कार के अंदर मौजूद उसके मालिक को कोई चोट नहीं आई और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

कार मालिक के भाई अमित चतुर्वेदी ने को बताया, मैं अपने ऑफिस में था, मैंने अपने भाई से पूछा कि क्या वह अपने ऑफिस के लिए निकला तो उसने मुझे बताया काम पर जाते समय उसकी कार पर एक बड़ा पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि उसे कोई चोट नहीं आई। स्थानीय निवासी शिवानी चौहान ने कहा, यह एक बहुत बड़ा पेड़ था। जब पेड़ गिरा, तब वे सड़क से गुजर रहे थे। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और उनकी बेटी को अस्पताल ले जाया गया।