चुन्नी प्रसाद के विवाद में कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या, मर्डर का वीडियो आया सामने

राजधानी दिल्ली में कालकाजी मंदिर के एक सेवादार की पीट-पीटकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चुन्नी प्रसाद मांगने को लेकर हुई बहस के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को मौके पर ही पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हत्याकांड का एक वीडियो भी सामने आया है।

जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान 35 वर्षीय योगेंद्र सिंह, पुत्र राम गोपाल सिंह के रूप में हुई है। योगेंद्र पिछले 14-15 वर्षों से कालकाजी मंदिर में सेवादार थे। वह मूलरूप से उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले के फत्तेपुर रहने वाले थे। इस हत्याकांड का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ युवक अचेत पड़े सेवादार योगेंद्र को बुरी तरह डंडों और लात-घूंसों से पीटते दिख रहे हैं।

पुलिस ने बताया कि कालकाजी थाने में शुक्रवार 29 अगस्त की रात 11:30 बजे कालकाजी मंदिर में झगड़े के संबंध में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। स्थानीय थाने की पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पूछताछ में पता चला कि आरोपी दर्शन के लिए कालकाजी मंदिर आए थे। दर्शन के बाद उन्होंने पीड़ित सेवादार योगेंद्र से चुन्नी का प्रसाद मांगा। इसको लेकर उनके बीच बहस शुरू हो गई। जवाब में आरोपियों ने पीड़ित पर लाठियों और घूंसों से हमला कर दिया। इस हमले में योगेंद्र बुरी तरह घायल हो गए। पीड़ित को तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।