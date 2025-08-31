दिल्ली के कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या में अब तक 5 गिरफ्तार, आरोपियों में पिता-पुत्र भी शामिल

दिल्ली पुलिस ने कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या के मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को कुछ लोगों ने मंदिर के एक 35 वर्षीय 'सेवादार' योगेंद्र सिंह की कथित तौर पर चुन्नी-प्रसाद को लेकर हुए विवाद के बाद सरेआम पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।

दिल्ली पुलिस ने कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या के मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को कुछ लोगों ने कालकाजी मंदिर के एक 35 वर्षीय 'सेवादार' योगेंद्र सिंह की कथित तौर पर चुन्नी-प्रसाद को लेकर हुए विवाद के बाद सरेआम पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। यह क्रूर घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में, कई लोग सेवादार योगेंद्र सिंह की लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों में से एक दक्षिणपुरी निवासी 30 वर्षीय अतुल पांडे को स्थानीय लोगों ने मौके पर ही पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था। अतुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला है।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अन्य चार और आरोपियों की पहचान मोहन उर्फ ​​भूरा (19), कुलदीप बिधूड़ी (20), नितिन पांडे (26) और अनिल कुमार (55) के रूप में हुई है। तुगलकाबाद के रहने वाले मोहन और कुलदीप चचेरे भाई हैं, जबकि नितिन पांडे और अनिल कुमार पिता-पुत्र हैं।

एक अधिकारी ने कहा, "अनिल को आरोपियों को शरण देने और पुलिस की गिरफ्तारी से बचने में उनकी मदद करने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया है।"

अधिकारियों के अनुसार, शुक्रवार रात लगभग 9.30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को कालकाजी मंदिर में हंगामे की सूचना मिली। पुलिस ने बताया कि मंदिर में आए आरोपियों ने लगभग 15 वर्षों से मंदिर में सेवादार का काम कर रहे उत्तर प्रदेश के हरदोई निवासी योगेंद्र सिंह से 'चुन्नी प्रसाद' मांगा, जिसको लेकर उनके बीच बहस हो गई।

डीसीपी (साउथ-ईस्ट) हेमंत तिवारी ने बताया कि जल्द ही मामला हिंसक हो गया और आरोपियों ने योगेंद्र पर लाठी-डंडों से पीट-पीटकर घायल कर दिया। उन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।