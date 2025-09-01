चुन्नी प्रसाद नहीं बदले के लिए किया था कालकाजी मंदिर के सेवादार का मर्डर, आरोपियों का कबूलनामा

दिल्ली के कालकाजी मंदिर परिसर में हुई सेवादार योगेंद्र सिंह की हत्या में गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि सेवादार की हत्या पिटाई का बदला लेने के लिए की गई थी।

दिल्ली के कालकाजी मंदिर परिसर में हुई सेवादार योगेंद्र सिंह की हत्या में गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि पिटाई का बदला लेने के लिए ही सेवादार की हत्या की गई थी। हालांकि, इस मामले में पहले कहा जा रहा था कि आरोपियों ने चुन्नी प्रसाद को लेकर हुई कहासुनी में सेवादार की हत्या की थी।

पुलिस को दिए बयान में आरोपियों ने बताया कि शुक्रवार को दिन में मोहन उर्फ भूरा मंदिर में दर्शन करने गया था, जहां प्रसाद मांगने पर सेवादारों ने उसकी पिटाई की थी। पिटाई का बदला लेने के लिए मोहन फिर से रात को अपने कुछ साथियों के साथ मंदिर पहुंचा, जहां उसने सेवादार योगेंद्र सिंह को धर्मशाला की ओर जाते हुए देखा। वहां आरोपियों ने लाठी-डंडों से बहुत बुरी तरह योगेंद्र को पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई।

मृतक के शरीर पर आधा दर्जन से ज्यादा फ्रेक्चर मिले : पुलिस के सूत्रों ने बताया कि योगेंद्र के शरीर में आधा दर्जन से ज्यादा फ्रेक्चर मिले हैं। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। पकड़े गए आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है।

फरार आरोपियों की तलाश में कई राज्यों में छापेमारी : इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अभी चार आरोपियों की तलाश कर रही है। जिला पुलिस की चार टीमें फरार आरोपियों की तलाश में दिल्ली, यूपी और हरियाणा में छापेमारी कर रही हैं। इनके बारे में पुलिस को गुप्त सूचना मिली है।