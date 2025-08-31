कालकाजी मंदिर के बाहर सेवादार से होती रही बर्बरता, बगल से गुजरते रहे लोग; हत्या में चौंकाने वाले खुलासे

दिल्ली के कालकाजी माता मंदिर में शुक्रवार रात हुई सेवादार योगेंद्र सिंह की हत्या में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपियों विवाद के बाद योगेंद्र का बाहर इंतजार करते रहे। योगेंद्र जब धर्मशाला चले गए, तो उन्हें वहां से जबरन बाहर खींच कर ले आए और फिर लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मार डाला।

दिल्ली के कालकाजी माता मंदिर में शुक्रवार रात हुई सेवादार योगेंद्र सिंह की हत्या में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपियों ने चुन्नी-प्रसाद को लेकर हुए विवाद के बाद योगेंद्र को धमकी दी और मंदिर से बाहर आ गए। आरोपी योगेंद्र का बाहर इंतजार करते रहे। इस बीच जब योगेंद्र धर्मशाला चले गए, तो आरोपी उन्हें वहां से जबरन बाहर खींच कर ले आए और फिर सभी ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी।

आरोपियों ने जहां वारदात को अंजाम दिया था वह मंदिर परिसर का व्यस्त रहने वाला हिस्सा है। बावजूद इसके कोई सेवादार की मदद को आगे नहीं आया। कालकाजी मंदिर में शुक्रवार, शनिवार और रविवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है।

मंदिर के बाहर तक भक्तों की कतार लगती है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस के अलावा मंदिर में 50 से ज्यादा सेवादार भी हैं। यह सभी शुक्रवार को भी मंदिर में ही थे। बावजूद इसके सेवादार योगेंद्र की सरेआम पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

इस दुस्साहसिक वारदात ने मंदिर की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वारदात के दौरान कई लोग वहां से गुजरे भी, लेकिन किसी ने आरोपियों को रोकने का साहस नहीं दिखाया। योगेंद्र की मौत के बाद मंदिर कमेटी की तरफ से कहा गया है कि आंतरिक सुरक्षा का आकलन किया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो।

रुकने के लिए कहने पर भड़के आरोपी : कालकाजी मंदिर के सेवादार राजू ने बताया कि आरोपियों ने मंदिर में सेवादार योगेंद्र से चुन्नी और प्रसाद मांगा था। योगेंद्र ने कहा कि अभी प्रसाद नहीं है। दो मिनट रुकिए। इसको लेकर आरोपियों ने कहा कि बाहर निकलो, तुम्हें बताएंगे। रात में करीब 9 बजे 10-15 युवक आए और योगेंद्र को धर्मशाला से उठाकर ले गए। आरोपी हाथ में सरिया, लाठी-डंडे लेकर आए थे। योगेंद्र को पीट-पीटकर मार डाला। राजू के मुताबिक, आरोपी पहले भी मंदिर में आते रहे हैं और वे जब भी आते हैं, रौब दिखाते हैं। इससे पहले भी आरोपियों का कई लोगों से विवाद हो चुका है। इस घटना के बाद लोग मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं।