फरीदाबाद में कालिंदी कुंज चौक इंटरचेंज बनने से खत्म होगा जाम, NHAI ने DPR पर शुरू किया काम
फरीदाबाद में कालिंदी कुंज चौक के जाम को खत्म करने के लिए प्रस्तावित इंटरचेंज की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस डीपीआर को तैयार करने में करीब छह महीने का समय लगेगा। डीपीआर तैयार करने के बाद यहां पर इंटरचेंज बनाने की टेंडर प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) प्रबंधन ने डीपीआर तैयार करने के लिए निजी एजेंसी को जिम्मेदारी सौंप दी है। इस इंटरचेंज के लिए एजेंसी कई डिजाइन बनाने की तैयारी कर रही है। एनएचएआई अधिकारियों द्वारा मंजूरी मिलने के बाद किसी एक डिजाइन को मंजूरी दी जाएगी।
एनएचएआई के एक अधिकारी ने बताया कि कालिंदी कुंज चौक पर इंटरचेंज को बनाने का कार्य अगले वर्ष ही शुरू हो सकेगा, क्योंकि डीपीआर बनने में ही कम से कम छह माह का समय लग जाएगा।
डिजाइन और बजट मंजूरी की प्रक्रिया शुरू होगी। मंजूरी मिलने के बाद विभाग टेंडर प्रक्रिया शुरू कर सकेगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने में कम से कम आठ माह का समय लग जाएगा। टेंडर के बाद इंटरचेंज बनाने वाली कंपनी से करार करने में भी एक-दो माह का समय लगेगा।
फिलहाल जाम लगने से हो रही परेशानी
कालिंदी कुंज चौक की ट्रैफिक लाइट से दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद की ओर आने-जाने वाले वाहन चालक आवाजाही करते हैं। सुबह-शाम दफ्तरों की छुट्टी होने के दौरान ट्रैफिक लाइट पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। इससे वजह से लोगों को यहां से निकलने में काफी समय लग जाता है। कालिंदी कुंज के जाम को खत्म करने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी। जुलाई माह में यहां पर इंटरचेंज बनाने की घोषणा की गई थी।
मीठापुर से डीएनडी फ्लाईओवर तक 90% काम पूरा
59 किलोमीटर लंबे डीएनडी-केएमपी एक्स्प्रेसवे दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर से लेकर पलवल के मंडकौला गांव तक बनाया जा रहा है। दिल्ली मीठापुर से लेकर मंडकौला तक एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो चुका है। इस पर ट्रैफिक भी दौड़ रहा है। दिल्ली मीठापुर से लेकर डीएनडी फ्लाईओवर तक 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। करीब छह माह के अंदर इसका बचा हुआ काम भी पूरा हो जाएगा। इससे स्मार्ट सिटी से दिल्ली-नोएडा के बीच आवाजाही में आसानी होगी।