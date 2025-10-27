Hindustan Hindi News
फरीदाबाद में कालिंदी कुंज चौक इंटरचेंज बनने से खत्म होगा जाम, NHAI ने DPR पर शुरू किया काम

संक्षेप: फरीदाबाद में कालिंदी कुंज चौक के जाम को खत्म करने के लिए प्रस्तावित इंटरचेंज की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस डीपीआर को तैयार करने में करीब छह महीने का समय लगेगा।  

Mon, 27 Oct 2025 09:24 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद। केशव भारद्वाज
फरीदाबाद में कालिंदी कुंज चौक के जाम को खत्म करने के लिए प्रस्तावित इंटरचेंज की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस डीपीआर को तैयार करने में करीब छह महीने का समय लगेगा। डीपीआर तैयार करने के बाद यहां पर इंटरचेंज बनाने की टेंडर प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) प्रबंधन ने डीपीआर तैयार करने के लिए निजी एजेंसी को जिम्मेदारी सौंप दी है। इस इंटरचेंज के लिए एजेंसी कई डिजाइन बनाने की तैयारी कर रही है। एनएचएआई अधिकारियों द्वारा मंजूरी मिलने के बाद किसी एक डिजाइन को मंजूरी दी जाएगी।

एनएचएआई के एक अधिकारी ने बताया कि कालिंदी कुंज चौक पर इंटरचेंज को बनाने का कार्य अगले वर्ष ही शुरू हो सकेगा, क्योंकि डीपीआर बनने में ही कम से कम छह माह का समय लग जाएगा।

डिजाइन और बजट मंजूरी की प्रक्रिया शुरू होगी। मंजूरी मिलने के बाद विभाग टेंडर प्रक्रिया शुरू कर सकेगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने में कम से कम आठ माह का समय लग जाएगा। टेंडर के बाद इंटरचेंज बनाने वाली कंपनी से करार करने में भी एक-दो माह का समय लगेगा।

फिलहाल जाम लगने से हो रही परेशानी

कालिंदी कुंज चौक की ट्रैफिक लाइट से दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद की ओर आने-जाने वाले वाहन चालक आवाजाही करते हैं। सुबह-शाम दफ्तरों की छुट्टी होने के दौरान ट्रैफिक लाइट पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। इससे वजह से लोगों को यहां से निकलने में काफी समय लग जाता है। कालिंदी कुंज के जाम को खत्म करने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी। जुलाई माह में यहां पर इंटरचेंज बनाने की घोषणा की गई थी।

मीठापुर से डीएनडी फ्लाईओवर तक 90% काम पूरा

59 किलोमीटर लंबे डीएनडी-केएमपी एक्स्प्रेसवे दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर से लेकर पलवल के मंडकौला गांव तक बनाया जा रहा है। दिल्ली मीठापुर से लेकर मंडकौला तक एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो चुका है। इस पर ट्रैफिक भी दौड़ रहा है। दिल्ली मीठापुर से लेकर डीएनडी फ्लाईओवर तक 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। करीब छह माह के अंदर इसका बचा हुआ काम भी पूरा हो जाएगा। इससे स्मार्ट सिटी से दिल्ली-नोएडा के बीच आवाजाही में आसानी होगी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Faridabad News
