दिल्ली में थाने से 200 मीटर दूर जैन मंदिर से लाखों का कलश चोरी, सोने की थी परत; भड़के लोग

दिल्ली में एकबार फिर जैन समाज की आस्था से खिलवाड़ की वारदात सामने आई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर थाना क्षेत्र के अंतरगत ने वाले जैन मंदिर से लाखों का कलश चोरी हो गया है। 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, रजनीश कुमार पाण्डेयSat, 11 Oct 2025 07:17 PM
दिल्ली में लाल किले के सामने से जैन समाज का करीब एक करोड़ रुपये का कलश चोरी जैसी एक घटना उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर में जैन मंदिर से सामने आई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर थाना क्षेत्र के अंतरगत ने वाले जैन मंदिर से लाखों का कलश चोरी हो गया है। इस कलश की कीमत करीब 40 लाख रुपये आंकी जा रही है। यह घटना ज्योति नगर थाने से महज 150 से 200 मीटर दूरी पर हुई है। इस वारदात को लेकर जैन समाज के लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है।

30 किलो के कलश पर थी सोने की परत

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह कलश मंदिर के शिखर पर लगाया हुआ था और करीब 30 किलोग्राम के इस कलश पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। शनिवार सुबह जैसे ही स्थानीय लोगों को कलश चोरी होने की सूचना मिली, मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

मंदिर समिति के अध्यक्ष नीरज जैन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई और शनिवार को ये फुटेज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई।

करवाचौथ मनाने में व्यस्त थे लोग

पुलिस इसकी मदद से आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। अब तक की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वारदात को शुक्रवार रात को अंजाम दिया गया। उस समय लोग करवाचौथ मनाने में व्यस्त थे। आरोपी ने इसका फायदा उठाया और कलश लेकर फरार हो गया।

17 साल पहले लगाया गया था कलश

मंदिर समिति के पदाधिकारी ने बताया कि जैन मंदिर करीब 25 साल पुराना है। स्थानीय लोगों ने मंदिर प्रशासन के साथ मिलकर करीब 17 साल पहले शिखर पर सोने की परत चढ़ा हुआ कलश लगाया था। इस समय कलश की कीमत लगभग 40 लाख रुपये के आसपास है।

फुटेज में चोरी करता दिखा आरोपी

शुक्रवार रात को मंदिर बंद कर दिया गया। इसके बाद शनिवार सुबह जब मंदिर खोला गया तो वहां शिखर पर लगा कलश गायब था। तत्काल सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया। फुटेज देखने पर पता चला कि देर रात करीब पौने 12 बजे मंदिर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। कुछ मिनट वह मंदिर के बाहर बैठा रहा। इसके बाद आरोपी बिजली के तारों के जरिये मंदिर की छत पर पहुंच गया। आरोपी ने शिखर से कलश चोरी कर ले गया।