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काम की बात: कैलाश मानसरोवर पर गुड न्यूज, इस साल इन दो रूट पर यात्रा; रजिस्ट्रेशन-शेड्यूल समेत पूरी डिटेल

May 01, 2026 01:58 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Kailash Mansarovar Schedule: कैलाश मानसरोवर पर गुड न्यूज आई है। विदेश मंत्रालय ने यात्रा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। इस साल दो रूट पर यात्रा चलेगी। रजिस्ट्रेशन और शेड्यूल समेत पूरी डिटेल जानिए।

कैलाश मानसरोवर पर गुड न्यूज, इस साल इन दो रूट पर यात्रा; रजिस्ट्रेशन-शेड्यूल समेत पूरी डिटेल

Kailash Mansarovar Schedule: बहुप्रतीक्षित कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का शेड्यूल जारी हो गया है। केंद्र सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते 10-10 समूहों में कुल एक हजार यात्रियों को कैलाश मानसरोवर यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इस साल भारत और चीन दो रूट से यात्रा की जाएगी। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 19 मई है। रजिस्ट्रेशन और शेड्यूल समेत पूरी डिटेल।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, कैलाश मानसरोवर यात्रा जून 2026 से शुरू होकर अगस्त 2026 तक चलेगी। यह यात्रा भगवान शिव के पवित्र धाम और मानसरोवर झील के दर्शन के लिए की जाती है, जिसे हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। पूरी यात्रा आमतौर पर 23 से 25 दिनों में पूरी होती है। यात्रियों का चयन पूरी तरह पारदर्शी और कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। रैंडम ड्रॉ के माध्यम से चयन होगा, जिसमें पुरुष और महिला आवेदकों के बीच संतुलन भी रखा जाएगा।

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महत्वपूर्ण तारीखें और शेड्यूल

यात्रा के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 19 मई 2026 निर्धारित की गई है। चयनित यात्रियों को चरणबद्ध तरीके से अलग-अलग बैच में भेजा जाएगा। हर बैच में सीमित संख्या में श्रद्धालु होंगे, ताकि सुरक्षा और व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित की जा सकें।

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इस साल दो प्रमुख रूट

यात्रियों को इस बार दो अलग-अलग मार्गों में से चयन का विकल्प दिया गया है। पहला लिपुलेख दर्रा। इस में मार्ग उत्तराखंड से होकर होकर निकलेगा। लिपुलेख दर्रा के रास्ते जाने वाला यह पारंपरिक और अधिक चुनौतीपूर्ण मार्ग माना जाता है। इस यात्रा में 10 बैच निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक में 50 यात्री हैं। यात्री दिल्ली से धारचूला (पिथौरागढ़ जिला) होकर निकलेंगे। यह मार्ग ट्रेकिंग आधारित है और उच्च हिमालयी इलाकों से होकर गुजरता है।

दूसरा मार्ग नाथुला दर्रा यानी सिक्किम मार्ग से होकर गुजरेगा। नाथू ला दर्रा मार्ग लिपुलेख के बजाय आसान माना जाता है, यहां सड़क मार्ग की सुविधा अधिक है। इसमें यात्रा दिल्ली से शुरू होकर गंगटोक होकर निकलेगी। इसमें भी 10 बैच होंगे, हर बैच में 50 यात्री होंगे। बुजुर्ग यात्रियों के लिए यह मार्ग अधिक अनुकूल समझा जाता है।

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पात्रता और जरूरी शर्तें

इस कठिन यात्रा के लिए सरकार ने सख्त पात्रता मानदंड तय किए हैं। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। पासपोर्ट की वैधता कम से कम 1 सितंबर 2026 तक होनी चाहिए। आयु सीमा 18 से 70 वर्ष (1 जनवरी 2026 के अनुसार) तक निर्धारित की गई है। हृदय रोग, अस्थमा, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, मिर्गी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग अयोग्य माने जाएंगे। ओसीआई /पीआईओ कार्डधारक और विदेशी नागरिक आवेदन नहीं कर सकते।

कैसे करें आवेदन

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक यात्री आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। पासपोर्ट और फोटो की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। पसंदीदा रूट और प्रस्थान स्थल का चयन करना होगा। एक यूजर आईडी से अधिकतम दो आवेदन किए जा सकते हैं।

मेडिकल जांच अनिवार्य

कैलाश मानसरोवर यात्रा समुद्र तल से लगभग 19,500 फीट की ऊंचाई तक जाती है, जहां ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम होता है। ऐसे में स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दो चरणों में मेडिकल जांच अनिवार्य की गई है। मेडिकल जांच के लिए पहला चरण दिल्ली में विशेष अस्पतालों और ITBP बेस हॉस्पिटल में होगा, जबकि दूसरा चरण यात्रा के दौरान गुंजी (लिपुलेख रूट) या शेराथांग (नाथू ला रूट) में होगा। दूसरी जांच आईटीबीपी द्वारा निःशुल्क की जाएगी।

खर्च, सुविधाएं और सुरक्षा

यात्रा के दौरान भारत में कुमाऊं मंडल विकास निगम और सिक्किम पर्यटन विकास निगम द्वारा भोजन, ठहरने और परिवहन की व्यवस्था की जाएगी, जबकि तिब्बत क्षेत्र में चीनी प्रशासन इसकी जिम्मेदारी संभालेगा। केंद्र सरकार सीधे आर्थिक सहायता नहीं देती, हालांकि कुछ राज्य सरकारें अपने नागरिकों को सब्सिडी प्रदान करती हैं। आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, लेकिन इसका खर्च यात्री को स्वयं वहन करना पड़ता है और यह मौसम तथा प्रशासनिक अनुमति पर निर्भर करता है।

Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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