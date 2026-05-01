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दिल्ली में फिर सक्रिय हुआ कच्छा-बनियान गिरोह, दंपति को बंधक बनाकर की लाखों की लूट

May 01, 2026 11:33 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, राजन शर्मा, नई दिल्ली
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कच्छा-बनियान गिरोह के सभी बदमाश अपने चिर-परिचित पोशाक में कई तरह के औजारों से लैस दिखाई दिए। इस दौरान सभी ने मास्क पहन रखा था। साथ ही पुलिस जांच से बचने के लिए ग्लव्स और मोजे पहनकर वारदात को अंजाम दिया।

दिल्ली में फिर सक्रिय हुआ कच्छा-बनियान गिरोह, दंपति को बंधक बनाकर की लाखों की लूट

लंबे अंतराल के बाद दिल्ली शहर में एक बार फिर से कच्छा-बनियान गिरोह ने दस्तक दी है। ताजा मामला मालवीय नगर स्थित सर्वोदय एन्क्लेव में शुक्रवार तड़के साढ़े तीन बजे का है। जब तीन बदमाश पार्क से सटे घर में एक पेड़ के सहारे बालकनी पर चढ़े और फिर कटर से लॉक काटकर घर में घुस गए। इस बीच जब दंपति की नींद खुल गई और वह जाग गए, तो आरोपियों ने उन्हें डरा-धमकाकर बंधक बना लिया और फिर एक कमरे में ले जाकर उन्हें वहीं बंद कर दिया। इसके बाद घर में घुसे तीनों आरोपियों ने पूरे इत्मीनान से लगभग एक घंटे तक घर का चप्पा-चप्पा खंगाला और इस दौरान नकदी, ज्वैलरी सहित घर का सारा कीमती सामान उठा ले गए। इस मामले में मालवीय नगर थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिनके घर में चोरी हुई, उनकी पहचान प्रवीण शर्मा के रूप में हुई है, जो कि सर्वोदय एन्क्लेव के मकान नंबर डी-250, मंदिर व गुरुद्वारे के सामने रहते हैं। यह चार मंजिला इमारत है और विजय कुमार अपर ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं।

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पेड़ के सहारे चढ़कर बालकनी तक पहुंचे

चोरों की खटपट की आवाज सुनकर जब पीड़ित परिवार की नींद खुल गई, तो आरोपियों ने परिवार को बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाश लगभग एक घंटे तक घर के अंदर रहे। इस दौरान उन्होंने अलमारी से लेकर लॉकर तक का ताला तोड़ दिया और सोने-चांदी के गहनों और नकदी सहित घर में रखा अन्य कीमती सामान चोरी करके फरार हो गए।

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पार्क के पास मौजूद एक पेड़ के सहारे चढ़कर आरोपी मकान की बालकनी तक पहुंचे थे।

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए बदमाश

घर के अंदर लगे सीसीटीवी की फुटेज में तीन चोर आराम से घर में आते-जाते दिखाई दे रहे हैं। वारदात के दौरान कच्छा-बनियान गिरोह के सभी बदमाश अपने चिर-परिचित पोशाक में कई तरह के औजारों से लैस दिखाई दिए। इस दौरान सभी ने मास्क पहन रखा था। साथ ही पुलिस जांच से बचने के लिए ग्लव्स और मोजे पहनकर वारदात को अंजाम दिया।

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कितना सामान गया, अबतक पता नहीं लगा

पुलिस के अनुसार घर का क्या-क्या सामान गायब हुआ है, इसकी पूरी सूची पीड़ित की ओर से अभी तक नहीं मिल पाई है और मामले की जांच की जा रही है। साथ ही घर व आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के सहारे आरोपियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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