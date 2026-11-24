दिल्ली-एनसीआर से आज हम ऐसी 10 काम खबरें लेकर आए हैं, जो काफी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसमें पेंशन से लेकर पानी की किल्लत और ट्रेन से स्कूल एडमिशन तक सब शामिल है।

1. दिल्ली के कई इलाकों में दो दिन रहेगी पानी किल्लत भूमिगत जलाशयों और पंपिंग स्टेशनों की सफाई कार्य के कारण कई इलाकों में बुधवार और गुरुवार को पानी आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे अपनी जरूरत के अनुसार पानी भरकर रख रहें। कंट्रोल रूप में 1916 पर फोन कर टैंकर मंगाया जा सकता है।

2. हैदरपुर बादली मोड मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट बंद रहेगी येलो लाइन के हैदरपुर बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट नंबर-2 में कुछ बदलाव किया जा रहा है। इससे फेज-चार के स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक आवागमन की सुविधा की जाएगी। इस कार्य के लिए यह लिफ्ट अस्थायी तौर पर अगली सूचना तक बंद रहेगी। अभी लिफ्ट नंबर एक का उपयोग करें।

3. पटना के लिए रेलगाड़ी की अवधि बढ़ाई आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन के बीच परिचालित रेलगाड़ी की अवधि को बढ़ा दिया गया है। गाड़ी संख्या 03293 पटना जंक्शन से 29 नवंबर तक प्रतिदिन चलकर आनंद विहार टर्मिनल आएगी। आनंद विहार से 30 नवंबर तक हर दिन पटना जंक्शन के लिए चलेगी।

4. यशोभूमि के आसपास यातायात बाधित रहेगा दिल्ली में द्वारका सेक्टर-25 स्थित यशोभूमि में प्रदर्शनी सीपीएचआई इंडिया 2026 शुरू हो गई है। यह आयोजन 25 नवंबर तक चलेगा। इसमें भारी भीड़ जुटने की संभावना देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी।

5. त्रिवेणी थिएटर फेस्ट के लिए आवेदन का अवसर त्रिवेणी कला संगम की ओर से आयोजित होने वाले चौथे त्रिवेणी थिएटर फेस्ट के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 24 नवंबर कर दी गई है। यह महोत्सव 21 से 28 फरवरी तक आयोजित होगा।

6. नंबरों की ऑनलाइन बोली आज से लगेगी नोएडा। निजी वाहनों की सीरीज यूपी16जीबी की पहली बार की नीलामी से बचे नंबरों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। मंगलवार से नंबरों की ऑनलाइन बोली लगेगी। परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर वाहन स्वामी नतीजे देख सकेंगे।

7. पेंशनरों के लिए 26 को शिविर लगेगा ग्रेटर नोएडा। पेंशनरों को डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा देने के लिए 26 नवंबर को दनकौर ब्लॉक परिसर में विशेष शिविर लगाया जाएगा। शिविर दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक आयोजित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था के तहत पेंशनरों को वर्ष में एक बार जीवित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। पेंशनर बैंक शाखा या जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से घर बैठे मोबाइल से भी प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए आधार फेस आरडी और जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करना होगा। कोषाधिकारी शिखा गुप्ता ने बताया कि दनकौर क्षेत्र के जिन पेंशनरों ने अभी तक जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, वे शिविर में पहुंचकर डिजिटल प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।

8. ब्याज माफी दिवस आज मनाया जाएगा गाजियाबाद। राज्य कर विभाग ब्याज माफी योजना का लाभ सभी व्यापारियों को दिलाएगा। इसके लिए लंबित बकाया प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से आज ‘ब्याज माफी दिवस’ के रूप मनाया जाएगा, ताकि व्यापारी इसका लाभ ले सके। व्यापारियों को इसका लाभ उठाने की अपील की गई है।

9. लोनी में पशु आरोग्य शिविर 25 को लगेगा गाजियाबाद। लोनी के सदरपुर ग्राम पंचायत में 25 नवंबर को पशु आरोग्य शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी पांडेय ने बताया कि शिविर में पशु चिकित्सक पशुओं की जांच कर उनका उपचार करेंगे। इसके साथ ही पशुपालकों को पशुओं के बेहतर रखरखाव, संतुलित आहार, साफ-सफाई और संक्रामक व मौसमी बीमारियों से बचाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। लोगों से शिविर में पहुंचने की अपील की गई।