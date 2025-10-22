Hindustan Hindi News
संपत्ति विवाद में दोस्त के दादा पर चला दी गोली, दिल्ली में पिस्टल के साथ 16 साल का लड़का गिरफ्तार

संक्षेप: दिल्ली में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। संपत्ति विवाद में 16 साल के एक लड़के ने अपने दोस्त के दादा पर गोली चला दी। आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से अपराध में इस्तेमाल की गई एक पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

Wed, 22 Oct 2025 05:29 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। संपत्ति विवाद में 16 साल के एक लड़के ने अपने दोस्त के दादा पर गोली चला दी। आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से अपराध में इस्तेमाल की गई एक पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

मध्य दिल्ली के चांदनी महल इलाके में लंबे समय से चल रहे संपत्ति विवाद को लेकर एक किशोर को दूसरे लड़के के 75 साल के दादा पर कथित तौर पर गोली चला दी। पुलिस ने बुधवार को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उन्होंने बताया कि यह घटना मंगलवार को हुई जब 16 साल के एक लड़के ने अपने दोस्त समीर मलिक के दादा शबुद्दीन पर कथित तौर पर गोली चलाई। एक अधिकारी ने बताया कि पुरानी जनकपुरी निवासी 16 साल के लड़के को कमला मार्केट में प्रेस क्लब रोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

क्राइम ब्रांच के डीसीपी विक्रम सिंह ने कहा कि आरोपी लड़के के पास से अपराध में इस्तेमाल की गई एक पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि वह और उसका दोस्त शबुद्दीन पर गोली चलाने के बाद भाग गए थे।

अधिकारी ने बताया कि सातवीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने के बाद लड़का बुरी संगत में पड़ गया। उसे शराब और सिगरेट की लत लग गई। उसकी मां चाय की दुकान चलाती है और पिता मजदूर हैं।

गोलीबारी के सिलसिले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि नाबालिग आरोपी डाबरी में हत्या के प्रयास और अलीपुर में गोलीबारी व जबरन वसूली के एक मामले में भी शामिल रहा है।

सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
