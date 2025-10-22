संपत्ति विवाद में दोस्त के दादा पर चला दी गोली, दिल्ली में पिस्टल के साथ 16 साल का लड़का गिरफ्तार
संक्षेप: दिल्ली में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। संपत्ति विवाद में 16 साल के एक लड़के ने अपने दोस्त के दादा पर गोली चला दी। आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से अपराध में इस्तेमाल की गई एक पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।
मध्य दिल्ली के चांदनी महल इलाके में लंबे समय से चल रहे संपत्ति विवाद को लेकर एक किशोर को दूसरे लड़के के 75 साल के दादा पर कथित तौर पर गोली चला दी। पुलिस ने बुधवार को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है।
उन्होंने बताया कि यह घटना मंगलवार को हुई जब 16 साल के एक लड़के ने अपने दोस्त समीर मलिक के दादा शबुद्दीन पर कथित तौर पर गोली चलाई। एक अधिकारी ने बताया कि पुरानी जनकपुरी निवासी 16 साल के लड़के को कमला मार्केट में प्रेस क्लब रोड के पास से गिरफ्तार किया गया।
क्राइम ब्रांच के डीसीपी विक्रम सिंह ने कहा कि आरोपी लड़के के पास से अपराध में इस्तेमाल की गई एक पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि वह और उसका दोस्त शबुद्दीन पर गोली चलाने के बाद भाग गए थे।
अधिकारी ने बताया कि सातवीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने के बाद लड़का बुरी संगत में पड़ गया। उसे शराब और सिगरेट की लत लग गई। उसकी मां चाय की दुकान चलाती है और पिता मजदूर हैं।
गोलीबारी के सिलसिले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि नाबालिग आरोपी डाबरी में हत्या के प्रयास और अलीपुर में गोलीबारी व जबरन वसूली के एक मामले में भी शामिल रहा है।