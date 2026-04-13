अरविंद केजरीवाल ने खूब उठाए सवाल, पर जज ने दिखाया बड़ा दिल और कर दी उनकी तारीफ
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में उनके खिलाफ ही दलीलें पेश कीं। अंत में जस्टिस ने अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि वह वकील भी बन सकते हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कथित शराब घोटाले में आरोप मुक्त किए गए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें अनुरोध किया गया है कि न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा खुद को सुनवाई से अलग कर लें। ट्रायल कोर्ट के फैसले को सीबीआई की ओर से दी गई चुनौती को जस्टिस शर्मा सुन रही हैं, जबकि केजरीवाल चाहते हैं कि वह ऐसा ना करें।
अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को खुद जिरह करते हुए कई दलीलें पेश कीं और बताया कि क्यों उन्हें जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर भरोसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने आशंकाओं की कई वजहें गिनाते हुए कहा कि उन्हें (जस्टिस शर्मा) को इस केस से अलग कर लेना चाहिए। दिलचस्प यह रहा कि अरविंद केजरीवाल की ओर से उठाए गए सवालों के बाद भी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने बड़ा दिल दिखाते हुए पूर्व सीएम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल वकील भी बन सकते हैं। तीखी बहसों के बीच अदालत का माहौल अचानक हल्का हो गया।
जज ने तारीफ कर कहा- आप वकील भी बन सकते हैं
दलीलें पूरी करने के बाद केजरीवाल ने कोर्ट से जाने की इजाजत मांगी। इसके बाद पीठ ने कहा, 'आपने बहुत अच्छी बहस की। आप वकील भी बन सकते हैं।' इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा धन्यवाद मैम, मैं खुश हूं जो अभी कर रहा हूं।' मनीष सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगडे ने मजाक करते हुए कहा, 'अधिवक्ता हेगड़े ने मजाक करते हुए कहा कि मैं भी यही कह रहा हूं। आप वकील बनकर प्रतिस्पर्धा मत बढ़ाइए।'
ट्रायल कोर्ट ने किया था आरोप मुक्त, हाई कोर्ट ने आंशिक रोक लगाई
ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को कथित शराब घाटोला केस में केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य को आरोपमुक्त कर दिया था। सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि उसका मामला न्यायिक जांच में पूरी तरह से विफल रहा और पूरी तरह से निराधार साबित हुआ। इसके बाद सीबीआई ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की तो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने 9 मार्च को सीबीआई की उस याचिका पर सभी 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने आरोपियों को आरोप मुक्त किए जाने के खिलाफ अपील की थी। उन्होंने कहा कि आरोप तय करने के चरण में अधीनस्थ अदालत की कुछ टिप्पणियां और निष्कर्ष प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण प्रतीत होते हैं और उन पर विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने शराब नीति मामले में सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू किये जाने की अधीनस्थ अदालत की सिफारिश पर भी रोक लगा दी।
रिपोर्ट- हेमलता कौशिक
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप