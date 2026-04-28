जस्टिस शर्मा ने अब एक और मामले से किया खुद को अलग, क्या है पूरा विवाद
दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मंगलवार को एक और मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। ये मामला कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की याचिका से जुड़ा है।
दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मंगलवार को एक और मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। ये मामला कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की याचिका से जुड़ा है। कार्ति चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर डियाजियो स्कॉटलैंड रिश्वत मामले में दर्ज केस को रद्द करने की मांग की है। आज जब मामले की सुनवाई हुई, तो जस्टिस शर्मा ने कहा कि इस मामले को जुलाई में किसी दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करना होगा।
उन्होंने आगे कहा कि इसी सीबीआई एफआईआर को लेकर एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक अन्य मामले की सुनवाई भी किसी अन्य पीठ द्वारा की जाएगी। सीबीआई ने चिदंबरम पर 2005 में शराब आयात प्रतिबंध हटाने के बदले डियाजियो स्कॉटलैंड से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है, जब उनके पिता पी चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे।
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सीबीआई ने चिदंबरम के खिलाफ बीएन की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए मामला दर्ज किया है।
आप के पूर्व विधायक की याचिका से भी बनाई थी दूरी
इससे पहले जस्टिस शर्मा ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका से भी खुद को अलग कर लिया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने स्वर्ण कांता से उनके केस में सुनवाई से अलग होने की अपील की थी।
केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में अपनी रिहाई के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका की सुनवाई कर रही न्यायाधीश के खिलाफ कई आपत्तियां उठाई थीं, जिनमें यह भी शामिल था कि उन्होंने पहले उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था और मनीष सिसोदिया और के. कविता सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर राहत देने से भी इनकार कर दिया था। केजरीवाल के अलावा, आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने भी न्यायाधीश को मामले से अलग करने के लिए आवेदन दायर किए थे।
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अदिति शर्मा
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