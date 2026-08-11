जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत को गूगल ने बताया- ध्रुव राठी के 'राम-कृष्ण' वाले वीडियो पर लगा दी रोक
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में मंगलवार को उस मामले की सुनवाई हुई जिसमें ध्रुव राठी के विवादित वीडियो को हटाने को लेकर फैसला लेने को कहा गया था। गूगल ने कहा कि भारत में इस पर रोक लगा दी गई है।
दिल्ली हाई कोर्ट को मंगलवार को बताया गया कि यूट्यूबर ध्रुव राठी के इस वीडियो पर भारत में रोक लगा दी गई है जिस में उन्होंने कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं राम, सीता और कृष्ण पर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। गूगल की ओर से पेश हुए वकील ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत को बताया कि सरकार की 'शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी)' की ओर से आदेश पारित किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया।
जीएसी एक सरकारी समिति है जिससे उपयोगकर्ता सोशल मीडिया को उनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद कॉटेंट या अकाउंट्स को लेकर शिकायत कर सकते हैं। जीएसी का आदेश जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की ओर से दी गई 15 दिन की मोहलत के बीच आया है। जस्टिस शर्मा ने वकील अमिता सचदेवा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते 15 दिन के भीतर फैसला लेने को कहा गया था।
अब भी देखा जा सकता है वीडियो: याचिकाकर्ता
सचदेवा ने मंगलवार को अदालत को बताया कि यह वीडियो अब भी भारत के बाहर देखा जा सकता है और देश में भी वीपीएन का इस्तेमाल करके देखा जा सकता है। इसके बाद जस्टिस शर्मा ने वीडियो को पूरी दुनिया में हटाने के लिए निर्देश प्राप्त करने को कहा। हालांकि, गूगल के वकील ने कहा कि कॉटेंट को वैश्विक स्तर हटाने का मुद्दा हाई कोर्ट की डबल बेंच के सामने लंबित है। सचदेवा ने अदालत को यह भी बताया कि कुछ अन्य यूट्यूबर्स ने भी राठी का वीडियो अपलोड किया था। उन्होंने उन वीडियोज को भी हटवाने के लिए गूगल से कहने की इजाजत मांगी। गूगल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इसके लिए अलग से याचिका दायर करनी चाहिए।
सरकार की ओर से क्या कहा गया
सरकार की ओर से पेश हुए अडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि एक बार जब वीडियो पर आपत्ति जाहिर की जाए तो उस पर आया आदेश सब जगह लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पर कुछ संकेत आदेश में जरूर आना चाहिए नहीं तो यह अंतहीन प्रक्रिया हो जाएगी। अदालत में इस मामले की सुनवाई अब सितंबर में होगी।
क्या लगाया गया है आरोप
सचदेवा ने याचिका में कहा था कि राठी ने 21 मार्च को एक अत्यंत अपमानजनक और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील वीडियो अपलोड किया था, जिसे यूट्यूब पर लाखों बार देखा जा चुका है और वीडियो में 'भगवान श्रीराम, भगवान श्रीकृष्ण और सीता देवी का अपमान करने वाले झूठे, भ्रामक और भड़काऊ बयान' शामिल हैं। याचिका में बताया गया कि दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में शिकायत भेजने के अलावा, सचदेवा ने यूट्यूब से भी शिकायत की थी और वीडियो को तत्काल हटाने का अनुरोध किया गया था।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप