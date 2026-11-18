‘जवाब नहीं तो दिया तो…’,जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा वाले केस में केजरीवाल को अदालत की साफ चेतावनी,
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ टिप्पणियों की वजह से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत अन्य नेताओं के खिलाफ अवमानना का मामला चल रहा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और अन्य पार्टी नेताओं को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर निशाना बनाकर अभियान चलाने से जुड़े स्वतः संज्ञान आपराधिक अवमानना मामले सुनवाइ की। हाई कोर्ट ने आप नेताओं को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है।
जस्टिस नवीन चावला की पीठ ने आप नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। पीठ ने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर जवाब दाखिल करने का उनका अधिकार बंद कर दिया जाएगा।
बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि अदालत आपको अब और समय नहीं देगी। आप अदालत को गुमराह कर रहे हैं। रजिस्ट्री की रिपोर्ट अदालत के पास है कि अनुपालन हो चुका है। अब आप अपना जवाब दाखिल करें अन्यथा हम जवाब दाखिल करने का आपका अधिकार बंद कर देंगे। इस मामले में केजरीवाल व सिसोदिया के अलावा दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, विनय मिश्रा, देवेश विश्वकर्मा व सौरभ भारद्वाज भी प्रतिवादी हैं।
बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपा बेहुरा को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया। केजरीवाल, भारद्वाज, आप नेता गोपाल राय व पत्रकार सौरव दास के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने संबंधित प्रतिवादियों को भी अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया।
कैसे शुरू हुआ विवाद
यह घटनाक्रम उस समय शुरू हुआ जब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा दिल्ली आबकारी नीति मामले में सभी आरोपियों को आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। बाद में उन्होंने मामले को दूसरी पीठ के पास भेज दिया। इससे पहले जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल, सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, देवेश विश्वकर्मा, विनय मिश्रा और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। यह कदम उन्होंने मामले से खुद को अलग करने की मांग से जुड़ी सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से सोशल मीडिया पर साझा की गई पोस्ट व वीडियो का संज्ञान लेने के बाद उठाया था। जस्टिस शर्मा ने इससे पहले केजरीवाल व अन्य की तरफ से दायर खुद को सुनवाई से अलग करने की अर्जियों को खारिज कर दिया था।
एक और है अवमानना याचिका
गौरतलब है कि 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और के. कविता समेत सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त किया था। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित अवमाननापूर्ण सामग्री पोस्ट करने के आरोप में केजरीवाल, भारद्वाज, गोपाल राय व पत्रकार सौरव दास के खिलाफ एक अलग अवमानना याचिका भी दाखिल की गई। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि आबकारी नीति मामले में न्यायमूर्ति शर्मा के समक्ष आवेदन पर सुनवाई के दौरान आप नेताओं व पत्रकार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक सुनियोजित और समन्वित अभियान चलाया। याचिका के अनुसार इस अभियान के तहत न्यायमूर्ति शर्मा के खिलाफ गंभीर, निराधार, निंदनीय आरोपों वाली सामग्री प्रकाशित व प्रसारित की गई। पीठ ने इस अलग मामले में गोपाल राय व सौरव दास को मई में नोटिस जारी किया था। दोनों अवमानना मामलों को अब 14 जनवरी 2027 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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