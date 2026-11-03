सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने लोकतंत्र को ही बता दिया भारत का दुश्मन, तानाशाही की वकालत; कहा- बंदूक लेकर…
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने देश में मॉर्डन माइंडेड डिक्टेटरशिप की वकालत की है। उन्होंने कहा कि जातिवाद और सांप्रदायिकता आधारित लोकतंत्र देश के लिए दुश्मन है।
रिटायरमेंट के बाद अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने अब देश में 'डिक्टेटरशिप' की वकालत की है। उन्होंने लोकतंत्र को ही देश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। पूर्व जज ने यहां तक कहा कि देश में 90 फीसदी लोग वोट देने लायक नहीं हैं और उनसे यह अधिकार छीन लिया जाए। काटजू ने कहा कि देश में अधिकतर लोग जाति और धर्म के आधार पर वोट करते हैं, इसलिए उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए।
80 साल के रिटायर्ड जज ने देश में जाति-धर्म आधारित वोटिंग पैटर्न की आलोचना करते हुए कहा कि देश में 90 फीसदी लोग जाहिल हैं और इसलिए लोकतंत्र देश का दुश्मन बन गया है। उन्होंने कहा, 'देश का सबसे बड़ा दुश्मन लोकतंत्र ही है। मैं कहता हूं तो लोग नाराज हो जाते हैं, देश का 90 फीसदी आदमी जाहिल है। जातिवाद और सांप्रदायिकता जिसको मैं गोबर कहता हूं, उसकी खोपड़ी में भरा हुआ है। वोट देने जाता है तो यह नहीं देखता है कि उम्मीदवार अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल वो जीते तो हमारे भले के लिए काम करेगा या नहीं, महंगाई बढ़ रही है या नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है या नहीं, कुछ नहीं देखेगा। भेड़ बकरी की तरह जाति-बिरादरी पर वोट करेगा। जातिवाद और सांप्रदायिकता सामंती शक्तियां है इनका नाश किए बिना देश तरक्की नहीं कर सकता है। लेकिन हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वह इसे और मजबूत करती है। थ्योरी में तो लोकतंत्र बहुत खूबसूरत शब्द दिखाई देता है, लेकिन हकीकत क्या है? भारत में इसे कैसे लागू किया जाता है। क्या यह सच नहीं है कि यह 90 फीसदी चलती है जातिवादी और सांप्रदायिक वोट बैंक पर। जातिवाद और सांप्रदायकिता देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली इसको और मजबूत करती है, क्योंकि इसी पर चलती है।'
और वोट चोरी हो जाए: काटजू
मार्कंडेय काटजू ने आगे कहा, 'आंदोलन चल रहा है कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें, 13 करोड़ वोट की चोरी कर ली। मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि और वोट चोरी हो जाएं। तुम लोग वोट देने लायक नहीं हो। 90-95 फीसदी आदमी जब वोट डालने जाता है तो उम्मीदवार का गुण दोष नहीं देखता है। उसकी जाति-बिरादरी पर वोट पड़ेगा। तुम वोट देने लायक हो? लोकतंत्र उनके लिए है जिनका विकसित दिमाग है। तुम लोगों के दिमाग में जातिवाद और सांप्रदायिकता का गोबर भरा हुआ है। तुम लोग वोट देने लायक नहीं हो, तुम्हें वोटिंग का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मुझसे जो लोग कहते हैं कि ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी कर लिया, मैं कहता हूं कि और वोट चोरी होने चाहिए। यहां तो 90 फीसदी लोगों को वोटिंग का अधिकार ही नहीं मिलना चाहिए। इस मुल्क में लोकतंत्र नहीं चल सकता है।' काटजू ने कहा कि देश में हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा होता है या इसके लिए तैयारी चल रही होती है। राजनीतिक पार्टियां जाति और धर्म के आधार पर नफरत फैलाती हैं। इसको लोकतंत्र के जरिए और बढ़ावा दिया जाता है। लोकतंत्र सबसे बड़ा दुश्मन है देश का। क्योंकि यह भारत के दुश्मन जातिवाद और सांप्रदायिकता को और ज्यादा मजबूत करता है।
मॉर्डन माइंडेड डिक्टेटरशिप है विकल्प: काटजू
यह पूछे जाने पर कि विकल्प क्या है? पूर्व जज ने डिक्टेटरशिप के दो किस्म बताते हुए इनमें से एक की वकालत की। उन्होंने कहा, 'विकल्प है मॉर्डन माइंडेट डिक्टेटरशिप (आधुनिक सोच वाली तानाशाही)। दो तरह के डिक्टेटर होते हैं, एक जो टर्की में मुस्तफा कमाल। वह आर्मी का जनरल था और 1920 के करीब सत्ता अपने हाथ में ले ली। उस समय के जो शासक थे, सुल्तान और खलीफा, उनको निकाल बाहर किया उसने। उसने कहा कि इन लोगों ने हमारे मुल्क टर्की को पिछड़ा रखा है, सामंती रखा, गरीब रखा है। इसलिए ब्रिटिश और फ्रेंच हमको जूते मारते रहते हैं। हम लोगों को आधुनिकीकरण करना है, उसने कहा कि कुछ नहीं चलेगा ना शरिया, ना बुर्का ना मदरसा ना मौलाना, उसने सबको बैन कर दिया और कहा कि हमें आधुनिक होना है। उस समय लोग टर्की में अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। उसने बंदूक रखी और कहा कि तुम नहीं भेजेगो स्कूल तो गोली मार दूंगा। तुम दुश्मन हो अपनी बेटी के। यही करना पड़ेगा। यहां के लोगों को आप समझा नहीं सकते हैं। यहां तो बंदूक रखना है कि तुमको आधुनिक होना है नहीं तो गोली मार दूंगा। तब अक्ल आएगी, तब समझ आएगा। जाहिल को कोई समझा सकता है, 90 फीसदी लोग जाहिल हैं, जंगली किस्म के। सांप्रदायकिता और जातिवाद भरा हुआ है खोपड़े में। इनको कोई नहीं समझा सकता है। दो किस्म के डिक्टेटर हैं एक मुस्तफा कमाल जो टर्की को आगे ले जाता है और दूसरा जनरल जिया उल हक जो पाकिस्तान को पीछे ले जाता है। मैं मॉर्डन माइंडेट डिक्टेटरशिप के पक्ष में हूं, हर किस्म के डिक्टेटरशिप के पक्ष में नहीं।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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