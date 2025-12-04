नोएडा के जंगल ट्रेल की तस्वीरें, 120 रुपये टिकट वाले पार्क में क्या-क्या है
किसी चिड़िया घर की तरह 'जंगल ट्रेल' पार्क में आप तरह-तरह के जंगली जानवर और पक्षियां देख सकते हैं। बस अंतर यह है कि ये निर्जीव हैं। पार्क में लोहे और प्लास्टिक के कबाड़ से जानवरों और पक्षियों की प्रतिकृतियां बनाई गई हैं।
दिल्ली से सटे और उत्तर प्रदेश के खूबसूरत शहर नोएडा में बच्चों के साथ घूमने-फिरने के लिए यहां के निवासियों को एक और अच्छी जगह मिल गई है। नोएडा के सेक्टर 95 में 'जंगल ट्रेल' पार्क आम लोगों के लिए खुल चुका है। नोएडा विकास प्राधिकरण ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर इसे तैयार कराया है। 120 रुपये टिकट वाले इस पार्क की हम आपको यहां झलकियां दिखा रहे हैं।
किसी चिड़िया घर की तरह 'जंगल ट्रेल' पार्क में आप तरह-तरह के जंगली जानवर और पक्षियां देख सकते हैं। बस अंतर यह है कि ये निर्जीव हैं। पार्क में लोहे और प्लास्टिक के कबाड़ से जानवरों और पक्षियों की प्रतिकृतियां बनाई गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि पार्क को तैयार करने में करीब 25 करोड़ रुपये की लागत आई है।
महामाया फ्लाईओवर और दलित प्रेरणा स्थल के बीच यमुना किनारे लगभग 18.3 एकड़ में फैले इस पार्क में 500 टन लोहे और प्लास्टिक के कबाड़ से शेर, हाथी, बाघ, जिराफ, हिरण, कंगारू, इमू, पेंगुइन और कई अन्य पक्षियों व जानवरों की प्रतिकृतियां तैयार की गई हैं।
पार्क में प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति 120 रुपये निर्धारित किया गया है। हालांकि, 3 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए प्रवेश के लिए टिकट नहीं लेना होगा।
पार्क में घूमते हुए जानवरों को देखने और उनके बारे में कई नई जानकारियां हासिल करने के अलावा आप यहां जोरबिंग, क्लाइंबिंग, बोटिंग आदि जैसे एडवेंचर का भी आनंद ले सकते हैं। घूमते-घूमते भूख लग जाए तो चिंता की बात नहीं फूड कोर्ट भी यहां उपलब्ध है।