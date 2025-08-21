Jungle Safari to be built on 10 thousand acre land in Aravalli Range from Gurugram to Nuh, Employment opportunities will गुरुग्राम से नूंह तक अरावली में 10 हजार एकड़ में बनेगी जंगल सफारी; रोजगार के भी बढ़ेंगे मौके, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsJungle Safari to be built on 10 thousand acre land in Aravalli Range from Gurugram to Nuh, Employment opportunities will

गुरुग्राम से नूंह तक अरावली में 10 हजार एकड़ में बनेगी जंगल सफारी; रोजगार के भी बढ़ेंगे मौके

हरियाणा सरकार ने अरावली क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी जंगल सफारी परियोजना को मंजूरी दे दी है। जंगल सफारी गुरुग्राम और नूंह जिलों में लगभग दस हजार एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैलेगी। इसकी डिजाइनिंग और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगले दो महीनों में तैयार कर ली जाएगी।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम। हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 07:36 AM
share Share
Follow Us on
गुरुग्राम से नूंह तक अरावली में 10 हजार एकड़ में बनेगी जंगल सफारी; रोजगार के भी बढ़ेंगे मौके

हरियाणा सरकार ने अरावली क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी जंगल सफारी परियोजना को मंजूरी दे दी है, जो राज्य को ईको-टूरिज्म के वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करेगी। पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने बुधवार को समीक्षा बैठक में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित यह परियोजना, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस परियोजना का शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री मोदी के हाथों कराने की योजना है।

जंगल सफारी गुरुग्राम और नूंह जिलों में लगभग दस हजार एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैलेगी। पहले चरण में लगभग ढाई हजार एकड़ में काम शुरू होगा, जिसकी डिजाइनिंग और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) अगले दो महीनों में तैयार कर ली जाएगी। मंत्री ने बताया कि परियोजना के लिए ग्लोबल टेंडर प्रक्रिया भी जल्द ही पूरी की जाएगी।

परियोजना पहले पर्यटन विभाग के अंतर्गत थी, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर अब इसकी जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपी गई है। मंत्री ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में नागपुर की गोरेवाड़ा सफारी और गुजरात की वनतारा परियोजना का दौरा कर प्रेरणा ली है। बैठक में लाइफ साइंस एजुकेशन ट्रस्ट ने एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना केंद्रीय जू प्राधिकरण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नियमों के अनुसार विकसित की जाएगी।

यह एक बड़े निवेश की योजना है और इसके संचालन के लिए पीपीपी मॉडल पर संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। जिस तरह गुजरात ने अपनी परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन किए हैं, उसी तरह हरियाणा में भी इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाएगा।

रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे

राव नरबीर सिंह ने कहा कि अरावली ग्रीन वॉल परियोजना से स्वदेशी प्रजातियों का वनरोपण, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, भूजल का पुनर्भरण और जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित होगा। इससे न केवल पर्यावरण को मजबूती मिलेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को वन मित्र योजना की तरह हरित रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। मंत्री ने नाइट सफारी के लिए भी दिशानिर्देश जारी होने की बात कही।