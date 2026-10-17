'… तो जज खुद ही धरने पर बैठ जाएंगे'; सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों कही ऐसी बात

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के पास मथुरा रोड पर पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए क्रॉसिंग बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समस्या दूर नहीं हुई तो जज खुद धरना देंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मथुरा रोड पर दिल्ली हाईकोर्ट के पास पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए क्रॉसिंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर चिंता जताई। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया और कहा कि अगली सुनवाई से पहले समुचित कदम नहीं उठाया जाता है तो ‘जज खुद धरना देंगे’।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने केंद्र सरकार को समुचित कदम उठाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा रोड क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बातें कहीं।

बेंच ने दिए थे दो सुझाव न्याय मित्र वरिष्ठ वकील गौरव अग्रवाल ने इस मामले में 15 सितंबर को बेंच को बताया था कि सरकार ने उस सड़क पर एक रेड लाइट लगा दी है। इस पर अदालत ने कहा था कि लाल बत्ती लगा देना समस्या का समाधान नहीं है। हालांकि, बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट क्रॉसिंग के पास स्पीड ब्रेकर और रंबल स्ट्रिप्स लगाने का सुझाव दिया था, इससे वहां गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो जाएगी।

जस्टिस पारदीवाला ने चेतावनी देते हुए कहा था कि जज खुद वहां जाकर देखेंगे कि जरूरी काम हुआ है या नहीं। इसके बाद, बेंच ने 5 अक्टूबर को फिर निर्देश दिया था कि मथुरा रोड पर हाईकोर्ट और चिड़ियाघर के पास प्राथमिकता के आधार पर पैदल यात्रियों के लिए क्रॉसिंग बनाई जाए।

मुख्य सचिव को अदालत में बुलाने पर मजबूर होंगे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने कहा कि यह मुद्दा केंद्र द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति के पास है, जो जांच कर रही है कि क्रॉसिंग पर क्या कदम उठाए जाए। इस पर जस्टिस पारदीवाला ने मौखिक रूप से कहा कि समिति का होना ठीक है, लेकिन ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए, वरना हम मुख्य सचिव को अदालत में पेश होने का आदेश देने के लिए मजबूर हो जाएंगे।

मुद्दा सुलझने तक नहीं उठेंगे सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तौर पर चेतावनी दी कि 25 नवंबर तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो जज अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के साथ हाईकोर्ट के बाहर जाकर बैठ जाएंगे, तब तक नहीं उठेंगे, जब तक कि यह मुद्दा सुलझ नहीं जाता। जस्टिस पारदीवाला ने सुझाव दिया कि समिति बैठक में न्याय मित्र व वरिष्ठ वकील अग्रवाल को भी शामिल कर सकती है।

● याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी।

● पीठ ने स्पीड ब्रेकर, रंबल स्ट्रिप्स लगाने का सुझाव दिया था।