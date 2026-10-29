प्रदूषण से बचने को घर में नहीं बैठे रह सकते जज, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ऐसी टिप्पणी
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस साल पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 30 सितंबर को कहा था कि वे न तो पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएंगे और न ही इनके अनियंत्रित इस्तेमाल की अनुमति देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि दीपावली के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब हो जाएगी और प्रदूषित हवा से बचने के लिए जज घर में बैठ नहीं रह सकते, अदालत चलाने के लिए जज को कोर्ट आना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की, जब दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से जुड़े एक मामले की सुनवाई दीपावली के बाद तय करने का आग्रह किया।
जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने मामले की सुनवाई दीपावली की छुट्टियों के बाद 17 नवंबर को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। हालांकि सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई का आग्रह किया। हल्के-फुल्के अंदाज में वरिष्ठ अधिवक्ता जयसिंह ने पीठ से कहा कि वैसे भी, दीपावली के समय दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। कृपया इसे 17 नवंबर को सूचीबद्ध करें।
इस पर जस्टिस नाथ ने कहा दीपावली से पहले पर्यावरण साफ रहेगा। इसलिए आप दीपावली से पहले आएं, दीपावली के बाद तो हालात और खराब हो जाएंगे। जस्टिस नाथ ने आगे कहा कि हम घर पर नहीं बैठ सकते। आपको (वकीलों) घर पर बैठकर प्रदूषण से बचने की सुविधा है, लेकिन हमारे पास यह सुविधा नहीं है।
पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने इस साल पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 30 सितंबर को कहा था कि वे न तो पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएंगे और न ही इनके अनियंत्रित इस्तेमाल की अनुमति देंगे। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ कहा था कि ‘हम यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम न तो पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के पक्ष में हैं और न ही हम इन्हें 24 घंटे चलाने की अनुमति देने वाले हैं। पीठ ने तकनीकी सुरक्षा उपायों के साथ पटाखों की लड़ियों की अनुमति दे दी, लेकिन बेरियम युक्त ग्रीन क्रैकर्स के मुद्दे को आगे की पर्यावरणीय जांच तक के लिए टाल दिया।
पटाखों का धर्म से क्या लेना-देना : सुप्रीम कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने 12 अक्तूबर को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण और पटाखों से जुड़े मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। जस्टिस बागची ने पटाखे फोड़ने के धार्मिक औचित्य पर सवाल उठाते हुए पूछा ‘पटाखों का धर्म से क्या लेना-देना है?’ हालांकि, सीजेआई ने कहा कि कोर्ट धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करेगा। उन्होंने जन जागरूकता और लोगों द्वारा स्वेच्छा से संयम बरतने पर जोर दिया था।
धूल जमा होने पर नाराजगी जताई
पंजाबी बाग प्रदूषण हॉटस्पॉट के आसपास धूल प्रदूषण फैलाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) के सीईओ एवं हॉटस्पॉट के नोडल सचिव रूपेश कुमार ठाकुर ने बुधवार को करीब तीन किलोमीटर के दायरे में प्रदूषण नियंत्रण उपायों का निरीक्षण किया। इस दौरान पंजाबी बाग से करीब 1100 मीटर दूर शकूर बस्ती रेलवे साइडिंग यार्ड में भारी मात्रा में धूल जमा होने, ट्रकों की पार्किंग और सीमेंट की हैंडलिंग संबंधी गतिविधियां मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। नोडल सचिव ने संबंधित अधिकारियों को उत्तर रेलवे के साथ समन्वय कर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।
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अदिति शर्मा
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