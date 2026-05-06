Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

केजरीवाल पर सुनवाई से पहले ही जज स्वर्ण कांता शर्मा का 'इंसाफ'; क्या होता है एमिकस क्यूरी

May 06, 2026 09:59 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

दिल्ली हाई कोर्ट जज स्वर्ण कांता शर्मा ने आबकारी केस में केजरीवाल और सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों के लिए एमिकस क्यूरी की नियुक्ति की है। वकीलों की नियुक्ति इसलिए की गई है ताकि सुनवाई आगे चल सके।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े आबकारी नीति से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामले में हाई कोर्ट जज स्वर्ण कांता शर्मा ने मंगलवार को बड़ा कदम उठाया। आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपी जज शर्मा के सामने सुनवाई का बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने उनकी अदालत पेश न होने और न ही वकील रखने का ऐलान किया है। इसके बावजूद कोर्ट ने मामले को आगे बढ़ाने का रास्ता निकाल लिया। अदालत ने साफ किया कि आरोपियों की गैरमौजूदगी में भी उनके पक्ष को रखा जाएगा और इसके लिए ‘एमिकस क्यूरी’ यानी न्याय मित्र नियुक्त किए जाएंगे।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि जब तक आरोपियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक सुनवाई आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा। इसी वजह से कोर्ट अब तीन वरिष्ठ वकीलों को न्याय मित्र के तौर पर नियुक्त करने जा रही है और इसके बाद ही केस की सुनवाई शुरू होगी। फिलहाल मामले की अगली तारीख 8 मई तय की गई है।

ये भी पढ़ें:जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल-सिसोदिया के 'दांव' की निकाल दी काट

कोर्ट के आदेश पर न्याय मित्र की नियुक्ति

यह मामला सीबीआई की उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें निचली अदालत के बरी करने के फैसले को चुनौती दी गई है। निचली अदालत केजरीवाल को आरोपों से बरी कर चुकी है। बिना बचाव पक्ष के तर्क सुने सुनवाई आगे बढ़ाने के लिए जज स्वर्ण कांता शर्मा ने तीन वरिष्ठ वकीलों को ‘न्याय मित्र’ नियुक्त करने का फैसला लिया है, ताकि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित हो सके।

क्या होता है एमिकस क्यूरी?

‘एमिकस क्यूरी’ का मतलब होता है “न्याय मित्र”। यह आमतौर पर कोई अनुभवी और निष्पक्ष वकील होता है, जिसे अदालत किसी जटिल या संवेदनशील मामले में मदद के लिए नियुक्त करती है। इसका काम किसी एक पक्ष का समर्थन करना नहीं, बल्कि अदालत को एक निष्पक्ष दृष्टिकोण देना होता है, ताकि सही फैसला लिया जा सके।

ये भी पढ़ें:केजरीवाल अगले सरप्राइज को तैयार रहें! राघव चड्ढा-मान की टाइमिंग पर किसकी चेतावनी

एमिकस क्यूरी क्यों जरूरी

कई बार अदालतों के सामने ऐसे मामले आते हैं जो सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि तकनीकी, सामाजिक या संवैधानिक तौर पर भी काफी जटिल होते हैं। हर विषय में विशेषज्ञ होना अदालत के लिए संभव नहीं होता। ऐसे में कोर्ट एक निष्पक्ष और अनुभवी व्यक्ति अक्सर वरिष्ठ वकील को ‘एमिकस क्यूरी’ यानी कोर्ट का मित्र नियुक्त करता है, ताकि वह मामले पर स्वतंत्र और संतुलित राय दे सके।

ये भी पढ़ें:मैं 3000 वोट से हार गया; ममता बनर्जी की हार को दिल्ली से क्यों जोड़ रहे केजरीवाल

कानूनी आधार

भारतीय संविधान में ‘एमिकस क्यूरी’ का सीधे तौर पर जिक्र नहीं मिलता, लेकिन अदालतों को जो व्यापक अधिकार मिले हैं, जैसे अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत वे जरूरत पड़ने पर इनकी नियुक्ति कर सकती हैं। खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ऐसे विशेषज्ञों को शामिल करते हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Delhi High Court Arvind Kejriwal Delhi News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।